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Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Белгородцы стали чаще менять имена и перестали удивляться запретам

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
За год в регионе больше людей сменило имена, а ограничение на продажу пиротехники продлили до апреля, но это никого не удивило. В Краснояружском районе тем временем разбираются с последствиями очередного обстрела.

Новое имя — новая жизнь?

В минувшем году в Белгородской области сменили имена 852 белгородца и ещё 39 человек, прописанных в других регионах. Для сравнения: в 2021 году таких смельчаков было 826.

Среди тех, кто решился сменить имя, больше было женщин (666). Причём большая часть пошла на этот поступок уже в зрелом возрасте — 40-49 лет.

Правда, какие имена выбрали белгородцы, в региональном ЗАГСе не уточнили.

В Белгородской области за год стало больше сменивших имена людей
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Без салютов до апреля

В Белгородской области запретили продавать пиротехнику как минимум до 1 апреля 2023 года. Ограничения продлили по итогам заседания оперативного штаба. Ранее запрет действовал до 20 января. 

Исключения сделали лишь на продажу хлопушек и бенгальских огней. Нарушителей накажут штрафом.

Запрет на продажу пиротехники в Белгородской области продлили как минимум до апреля
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Последствия обстрела

22 января под обстрелом ВСУ вновь оказалось Вязовое в Краснояружском районе. Пострадавших нет.

Вместе с тем есть повреждения в двух частных домах — в них взрывной волной выбило стёкла. Задело и ЛЭП, но аварийные бригады оперативно выехали на место.

При обстреле в Белгородской области взрывной волной выбило стёкла в двух домах
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При обстреле в Белгородской области взрывной волной выбило стёкла в двух домах
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