Белгородцы стали чаще менять имена и перестали удивляться запретам

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В минувшем году в Белгородской области сменили имена 852 белгородца и ещё 39 человек, прописанных в других регионах. Для сравнения: в 2021 году таких смельчаков было 826.
Среди тех, кто решился сменить имя, больше было женщин (666). Причём большая часть пошла на этот поступок уже в зрелом возрасте — 40-49 лет.
Правда, какие имена выбрали белгородцы, в региональном ЗАГСе не уточнили.
В Белгородской области запретили продавать пиротехнику как минимум до 1 апреля 2023 года. Ограничения продлили по итогам заседания оперативного штаба. Ранее запрет действовал до 20 января.
Исключения сделали лишь на продажу хлопушек и бенгальских огней. Нарушителей накажут штрафом.
22 января под обстрелом ВСУ вновь оказалось Вязовое в Краснояружском районе. Пострадавших нет.
Вместе с тем есть повреждения в двух частных домах — в них взрывной волной выбило стёкла. Задело и ЛЭП, но аварийные бригады оперативно выехали на место.