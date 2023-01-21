В воскресенье в Белгородской области похолодает

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
22 января ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный будет дуть со скоростью 8-13 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза. Днём столбики термометров опустятся до -4 градусов.
Напомним, что на Крещение в Белгородской области была весенняя погода. Днём 19 января воздух прогрелся до +4 градусов. Стоит также отметить, что в крещенских купаниях в регионе приняли участие 6 тыс. человек. В купелях Белгорода за ночь окунулись более 600 человек. Купания происходили под присмотром спасателей, полицейских и бригад скорой помощи. Также на территориях были оборудованы палатки, в которых можно было согреться и переодеться.