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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В воскресенье в Белгородской области похолодает

Сегодня, 13:18
Фото: 1MI
22 января температура воздуха днём опустится до -4 градусов. Прогноз представила пресс-служба МЧС России по Белгородской области.
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Погода

22 января ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза. Днём столбики термометров опустятся до -4 градусов.

Напомним, что на Крещение в Белгородской области была весенняя погода. Днём 19 января воздух прогрелся до +4 градусов. Стоит также отметить, что в крещенских купаниях в регионе приняли участие 6 тыс. человек. В купелях Белгорода за ночь окунулись более 600 человек. Купания происходили под присмотром спасателей, полицейских и бригад скорой помощи. Также на территориях были оборудованы палатки, в которых можно было согреться и переодеться.

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#Алина Харина#Общество#Погода#Белгородская область#Прогноз
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