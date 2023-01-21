В воскресенье в Белгородской области похолодает

Напомним, что на Крещение в Белгородской области была весенняя погода. Днём 19 января воздух прогрелся до +4 градусов. Стоит также отметить, что в крещенских купаниях в регионе приняли участие 6 тыс. человек. В купелях Белгорода за ночь окунулись более 600 человек. Купания происходили под присмотром спасателей, полицейских и бригад скорой помощи. Также на территориях были оборудованы палатки, в которых можно было согреться и переодеться.