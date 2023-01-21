В центре Белгорода водитель сбил 7-летнего ребёнка

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20 января около 11 часов утра 50-летний водитель на автомобиле LADA Largus сбил 7-летнюю девочку. ДТП произошло в районе дома № 17 на улице Попова. Девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии ребёнок получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, что 18 января неподалёку от старооскольской администрации случилось ДТП. Volkswagen снёс забор. Местные жители предположили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что ограждение возле администрации начали восстанавливать буквально через час с момента аварии.