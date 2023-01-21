Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

В центре Белгорода водитель сбил 7-летнего ребёнка

Сегодня, 09:00
Фото: УГИБДД России по Белгородской области
В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы, сообщает УГИБДД по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

20 января около 11 часов утра 50-летний водитель на автомобиле LADA Largus сбил 7-летнюю девочку. ДТП произошло в районе дома № 17 на улице Попова. Девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии ребёнок получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, что 18 января неподалёку от старооскольской администрации случилось ДТП. Volkswagen снёс забор. Местные жители предположили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что ограждение возле администрации начали восстанавливать буквально через час с момента аварии.

Читайте также:
Под Воронежем в ДТП попал рейсовый автобус из Белгородской области с 23 пассажирамиВ Белгородской области появилась интерактивная карта ДТПВ тройном ДТП с «Газелью» в Белгородской области погибла женщина
#Алина Харина#ДТП#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Гибдд
Подпишитесь
Гладков объяснил, какие трудности возникают при восстановлении повреждённых домов
Сегодня, 04:48
Семье белгородки, погибшей из-за ошибки врача, выплатили компенсацию морального вреда
Сегодня, 05:00
Белгородцам предлагают купить контрафактных Чебурашек
Сегодня, 07:25
Вячеслав Гладков назвал причину увольнения экс-мэра Белгорода Антона Иванова
Вчера, 18:44
В Курской области ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината
Сегодня, 08:17
Зачем в Белгороде полтора месяца проверяют систему оповещения
Вчера, 16:41