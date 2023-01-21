В центре Белгорода водитель сбил 7-летнего ребёнка

Напомним, что 18 января неподалёку от старооскольской администрации случилось ДТП. Volkswagen снёс забор. Местные жители предположили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что ограждение возле администрации начали восстанавливать буквально через час с момента аварии.