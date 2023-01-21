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Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

В Белгородской области установят восемь новых вышек сотовой связи

Сегодня, 10:10
Фото: пресс-служба правительства области
Работы проведут в первом полугодии 2023 года, сообщает пресс-служба правительства области.

Услуги связи и мобильного интернета уже доступны жителям хутора Нехаевка Вейделевского района. Базовая станция здесь была введена раньше срока.

Остальные семь населённых пунктов будут обеспечены связью не позднее второго квартала 2023 года. Вышки сотовой связи появятся в хуторе Леоновка Валуйского горокруга, в селе Белый плес Вейделевского района, в Новой деревне, Николаевке, Пуляевке Белгородского района, а также в сёлах Клиновец Корочанского района и Нижне- Чуфичево Староосколького горокруга.

В населённых пунктах уже выделили земельные участки под размещение опор, на некоторых территориях установлены антенно-мачтовые сооружения и подводятся линии электропередач.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Связь#Мобильная связь
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