В Белгородской области установят восемь новых вышек сотовой связи

Остальные семь населённых пунктов будут обеспечены связью не позднее второго квартала 2023 года. Вышки сотовой связи появятся в хуторе Леоновка Валуйского горокруга, в селе Белый плес Вейделевского района, в Новой деревне, Николаевке, Пуляевке Белгородского района, а также в сёлах Клиновец Корочанского района и Нижне- Чуфичево Староосколького горокруга.