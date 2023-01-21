В Белгородской области установят восемь новых вышек сотовой связи

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Услуги связи и мобильного интернета уже доступны жителям хутора Нехаевка Вейделевского района. Базовая станция здесь была введена раньше срока.
Остальные семь населённых пунктов будут обеспечены связью не позднее второго квартала 2023 года. Вышки сотовой связи появятся в хуторе Леоновка Валуйского горокруга, в селе Белый плес Вейделевского района, в Новой деревне, Николаевке, Пуляевке Белгородского района, а также в сёлах Клиновец Корочанского района и Нижне- Чуфичево Староосколького горокруга.
В населённых пунктах уже выделили земельные участки под размещение опор, на некоторых территориях установлены антенно-мачтовые сооружения и подводятся линии электропередач.