В Белгороде ветер срывает часть крыши на многоэтажке

Напомним, что в 2021 году в Строителе смерч снёс крышу жилого дома. Ветер откинул крышу на 30 метров от дома. Инцидент произошёл 20 августа. В этот день скорость ветра достигла 25 м/с. В частном доме также вылетели окна, повредился фронтон, вентиляция, электропроводка и подъёмный механизм гаражных ворот. Дом семья строила почти 10 лет в ипотеку. В доме было сделано всё, кроме второго этажа. Восстановление постройки хозяева тогда оценивали в 1 млн рублей.