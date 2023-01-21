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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

В Белгороде ветер срывает часть крыши на многоэтажке

Сегодня, 13:48
Фото: Bel.ru
Видео поделился с «Бел.Ру» местный житель. Соответствующая картина наблюдается в доме на улице Лермонтова, 49а.

В доме на Лермонтова, 49а в настоящий момент опасно — ветер срывает гофрированный лист с крыши.

Напомним, что в 2021 году в Строителе смерч снёс крышу жилого дома. Ветер откинул крышу на 30 метров от дома. Инцидент произошёл 20 августа. В этот день скорость ветра достигла 25 м/с. В частном доме также вылетели окна, повредился фронтон, вентиляция, электропроводка и подъёмный механизм гаражных ворот. Дом семья строила почти 10 лет в ипотеку. В доме было сделано всё, кроме второго этажа. Восстановление постройки хозяева тогда оценивали в 1 млн рублей.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Ветер#Сильный ветер#Крыша#Видео
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