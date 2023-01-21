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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Полиция задержала белгородца, укравшего золото, термобельё и продукты

Сегодня, 11:53
Фото: 1MI
Квартирные кражи произошли в селе Орловка и Хохлово Белгородского района, сообщает пресс-служба УВМД России по Белгородской области.

В селе Орловка 30-летний мужчина разбил окно в доме местного жителя и проник в помещение. Злоумышленник похитил продукты, спиртное и термобельё. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в селе Хохлово он забрался в дом, повредив пластиковую дверь. В этот раз мужчина забрал из дома обручальное кольцо и золотые серьги.

Следственный отдел ОМВД России по Белгородскому району возбудил уголовные дела. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.

Ранее стало известно, что у мобилизованного белгородца в госпитале украли сапоги. За помощью мать призывника обратилась к губернатору. Гладков пообещал помочь её сыну с обувью.

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#Алина Харина#Происшествия#Белгородский район#Квартирная кража
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