Полиция задержала белгородца, укравшего золото, термобельё и продукты

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В селе Орловка 30-летний мужчина разбил окно в доме местного жителя и проник в помещение. Злоумышленник похитил продукты, спиртное и термобельё. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
А в селе Хохлово он забрался в дом, повредив пластиковую дверь. В этот раз мужчина забрал из дома обручальное кольцо и золотые серьги.
Следственный отдел ОМВД России по Белгородскому району возбудил уголовные дела. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.
Ранее стало известно, что у мобилизованного белгородца в госпитале украли сапоги. За помощью мать призывника обратилась к губернатору. Гладков пообещал помочь её сыну с обувью.