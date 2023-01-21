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Posted Сегодня, 17:44

Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 17:46

Updated Сегодня, 17:46

Итоги недели: белгородцы оказались в БНР, пережили обстрелы и бросают дома

Сегодня, 17:44
Фото: 1MI
С 16 по 20 января белгородцы успели стать жителями народной республики, пережить много обстрелов, узнать про нехватку денег и увидеть поле, залитое стоками канализации.

Новые обстрелы

В Белгородскую область вернулись жёсткие ежедневные обстрелы. Только 20 января ВСУ обстреляли село Карабаново Валуйского горокруга. В один частный дом попал снаряд — он полностью разрушен. Ещё в нескольких жилищах выбило окна. Никто не пострадал.

Днём ранее, 19 января, было ещё страшнее. Всего под обстрел попали восемь населённых пунктов разных муниципалитетов. Шесть из них пришлись на Шебекинский округ: хуторы Панков, Балки и Мухин, а также посёлки Ленинский, Первомайский и Красное. При этом некоторые сёла попали под обстрел в четверг по нескольку раз.

Остальные прилёты пришлись на село Долгое Валуйского округа и хутор Церковный Белгородского района. Здесь снаряд попал прямо в птицефабрику. Никто не пострадал, но повреждения есть: кровля, забор, окна.

Разрушенный дом, выбитые окна, повреждённое авто: Гладков уточнил результаты обстрела
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Брошенные дома

Регулярные обстрелы привели к росту брошенных домов в 2022 году. Многие белгородцы и без того покидают своё место жительства, переезжают в более спокойные и безопасные места.  А желающих купить жилую недвижимость в регионе теперь и вовсе мало. Это стало причиной невыполнения плана по введению таких домов в повторный оборот. Дома не пользуются спросом.

У 76% из всех брошенных домовладений Белгородской области есть собственник. Людям достаётся по наследству жильё, но они его не оформляют. Всего в прошлом году в надлежащий вид привели 1153 брошенных дома, ещё 351 — снесли.

Из-за обстановки в Белгородской области увеличилось количество брошенных домов
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БНР на карте минсельхоза

Временно Белгородская область стала Белгородской Народной Республикой – на сайте регионального минсельхоза. Причиной такого казуса стали проблемы с картой проекта OpenStreetMap. После карту с сайта министерства сельского хозяйства и продовольствия убрали.

По этой же карте, кстати, соседи белгородцев тоже преподносились как жители народных республик. Как выяснилось, это было шуткой одного из пользователей сервиса.

«Белгородская народная республика»? Белгородцев удивила карта на сайте минсельхоза
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На восстановление жилья не хватает средств

В последнее время областной бюджет не справляется с нагрузкой, которая свалилась на регион вместе с обстрелами. Многие дома получили и продолжают получать повреждения, многие — не подлежат восстановлению. И если заменить окна, починить фасад или забор Белгородская область может себе позволить, то строить дома заново — нет.

Региональные власти уже давно просят финансовую поддержку федерального центра для строительства новых домов тем, чьи разрушила спецоперация. 

В такой ситуации, в частности, оказалась семья 15-летней девочки Лизы, которая чуть не погибла под ноябрьским обстрелом «Града» в Шебекино. В тот день шебекинцы лишились своего дома, теперь они снимают квартиру. Мать Лизы объективно заметила, что сейчас ей нужно тратить все силы на восстановление здоровья ребёнка, а не на просьбы вернуть утраченное жильё

Семья пострадавшей при обстреле «Градами» девочки до сих пор остаётся без жилья
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Скандал с очистными от БИК

Канализация в Стрелецком-23А регулярно переполняется. Из-за этого на поле рядом с жилыми домами вытекают стоки. Началось всё 20 декабря, и то — не впервые. Обвинили в происходящем БИК.

Как выяснил корреспондент «Бел.Ру», проблема вытекающих стоков — в несоответствии техническим условиям. Изначально они были рассчитаны на приём 450 м3 стоков в сутки. Но, по факту, туда ежедневно поступают около 1200 м3 из мкр Стрелецкое-23, 23А, 43, 59, 73/1. Получается, что объём стоков в три раза превышает установленную мощность.

Теперь, чтобы решить проблему, нужно строить новые очистные сооружения. Проект должны были выполнить в АО «БИК» ещё в прошлом году, но до сих пор ничего нет. Обслуживает же с сентября 2021 года в Стрелецком очистные сооружения ГУП «Белоблводоканал». После скандала взяли на себя проектирование в министерстве ЖКХ. Они выполнят его в 2023 году. Когда начнётся строительство — неизвестно.

Я не я и хата не моя: БИК не признаёт вину в проблемах с канализацией под Белгородом
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#Общество#Итоги недели#Белгородская область#Бик#Канализация#Стоки#Обстрелы#Брошенные дома#Повреждения#Областной бюджет#Федеральная помощь
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