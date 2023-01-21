Итоги недели: белгородцы оказались в БНР, пережили обстрелы и бросают дома

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
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Updated Сегодня, 17:46
В Белгородскую область вернулись жёсткие ежедневные обстрелы. Только 20 января ВСУ обстреляли село Карабаново Валуйского горокруга. В один частный дом попал снаряд — он полностью разрушен. Ещё в нескольких жилищах выбило окна. Никто не пострадал.
Днём ранее, 19 января, было ещё страшнее. Всего под обстрел попали восемь населённых пунктов разных муниципалитетов. Шесть из них пришлись на Шебекинский округ: хуторы Панков, Балки и Мухин, а также посёлки Ленинский, Первомайский и Красное. При этом некоторые сёла попали под обстрел в четверг по нескольку раз.
Остальные прилёты пришлись на село Долгое Валуйского округа и хутор Церковный Белгородского района. Здесь снаряд попал прямо в птицефабрику. Никто не пострадал, но повреждения есть: кровля, забор, окна.
Регулярные обстрелы привели к росту брошенных домов в 2022 году. Многие белгородцы и без того покидают своё место жительства, переезжают в более спокойные и безопасные места. А желающих купить жилую недвижимость в регионе теперь и вовсе мало. Это стало причиной невыполнения плана по введению таких домов в повторный оборот. Дома не пользуются спросом.
У 76% из всех брошенных домовладений Белгородской области есть собственник. Людям достаётся по наследству жильё, но они его не оформляют. Всего в прошлом году в надлежащий вид привели 1153 брошенных дома, ещё 351 — снесли.
Временно Белгородская область стала Белгородской Народной Республикой – на сайте регионального минсельхоза. Причиной такого казуса стали проблемы с картой проекта OpenStreetMap. После карту с сайта министерства сельского хозяйства и продовольствия убрали.
По этой же карте, кстати, соседи белгородцев тоже преподносились как жители народных республик. Как выяснилось, это было шуткой одного из пользователей сервиса.
В последнее время областной бюджет не справляется с нагрузкой, которая свалилась на регион вместе с обстрелами. Многие дома получили и продолжают получать повреждения, многие — не подлежат восстановлению. И если заменить окна, починить фасад или забор Белгородская область может себе позволить, то строить дома заново — нет.
Региональные власти уже давно просят финансовую поддержку федерального центра для строительства новых домов тем, чьи разрушила спецоперация.
В такой ситуации, в частности, оказалась семья 15-летней девочки Лизы, которая чуть не погибла под ноябрьским обстрелом «Града» в Шебекино. В тот день шебекинцы лишились своего дома, теперь они снимают квартиру. Мать Лизы объективно заметила, что сейчас ей нужно тратить все силы на восстановление здоровья ребёнка, а не на просьбы вернуть утраченное жильё.
Канализация в Стрелецком-23А регулярно переполняется. Из-за этого на поле рядом с жилыми домами вытекают стоки. Началось всё 20 декабря, и то — не впервые. Обвинили в происходящем БИК.
Как выяснил корреспондент «Бел.Ру», проблема вытекающих стоков — в несоответствии техническим условиям. Изначально они были рассчитаны на приём 450 м3 стоков в сутки. Но, по факту, туда ежедневно поступают около 1200 м3 из мкр Стрелецкое-23, 23А, 43, 59, 73/1. Получается, что объём стоков в три раза превышает установленную мощность.
Теперь, чтобы решить проблему, нужно строить новые очистные сооружения. Проект должны были выполнить в АО «БИК» ещё в прошлом году, но до сих пор ничего нет. Обслуживает же с сентября 2021 года в Стрелецком очистные сооружения ГУП «Белоблводоканал». После скандала взяли на себя проектирование в министерстве ЖКХ. Они выполнят его в 2023 году. Когда начнётся строительство — неизвестно.