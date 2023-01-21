Итоги недели: белгородцы оказались в БНР, пережили обстрелы и бросают дома

В такой ситуации, в частности, оказалась семья 15-летней девочки Лизы, которая чуть не погибла под ноябрьским обстрелом «Града» в Шебекино. В тот день шебекинцы лишились своего дома, теперь они снимают квартиру. Мать Лизы объективно заметила, что сейчас ей нужно тратить все силы на восстановление здоровья ребёнка, а не на просьбы вернуть утраченное жильё.