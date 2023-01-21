Для пожилых белгородцев и инвалидов закупили 400 тревожных кнопок

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
За четыре года в регионе для пожилых и инвалидов приобрели 400 тревожных кнопок. Получить устройство могут маломобильные одинокие пожилые белгородцы (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), имеющие рекомендации врача-гериатра.
В настоящий момент используется несколько видов тревожных кнопок. Один из них — тревожный браслет с датчиком падения. В случае падения автоматический тревожный звонок поступит в круглосуточный центр помощи.
Кроме того, правительство закупает смартфоны с программным обеспечением «тревожная кнопка» и датчиком падения. Телефон фиксирует падение и передаёт сигнал в приложение на телефон родственника.