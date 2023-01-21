Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Для пожилых белгородцев и инвалидов закупили 400 тревожных кнопок

Сегодня, 12:40
Фото: 1MI
За четыре года устройства приняли 16 771 вызов, сообщили в пресс-службе правительства области.

За четыре года в регионе для пожилых и инвалидов приобрели 400 тревожных кнопок. Получить устройство могут маломобильные одинокие пожилые белгородцы (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), имеющие рекомендации врача-гериатра.

В настоящий момент используется несколько видов тревожных кнопок. Один из них — тревожный браслет с датчиком падения. В случае падения автоматический тревожный звонок поступит в круглосуточный центр помощи.

Кроме того, правительство закупает смартфоны с программным обеспечением «тревожная кнопка» и датчиком падения. Телефон фиксирует падение и передаёт сигнал в приложение на телефон родственника.

Читайте также:
Все автомобили скорой помощи оборудовали тревожной кнопкой в Белгородской областиВ 32 школах и детсадах Белгородской области тревожные кнопки не вывели на РосгвардиюВ школах Белгородского района появились тревожные кнопки
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Пожилые#Инвалиды#Тревожные кнопки
Подпишитесь
Гладков объяснил, какие трудности возникают при восстановлении повреждённых домов
Сегодня, 04:48
Семье белгородки, погибшей из-за ошибки врача, выплатили компенсацию морального вреда
Сегодня, 05:00
Белгородцам предлагают купить контрафактных Чебурашек
Сегодня, 07:25
Вячеслав Гладков назвал причину увольнения экс-мэра Белгорода Антона Иванова
Вчера, 18:44
В Курской области ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината
Сегодня, 08:17
Белгородец попросил губернатора восстановить братскую могилу в Прохоровском районе
Сегодня, 10:41