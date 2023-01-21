Для пожилых белгородцев и инвалидов закупили 400 тревожных кнопок

За четыре года в регионе для пожилых и инвалидов приобрели 400 тревожных кнопок. Получить устройство могут маломобильные одинокие пожилые белгородцы (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), имеющие рекомендации врача-гериатра.