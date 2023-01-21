Белгородцы смогут увидеть в небе зелёную комету

А жители России смогут наблюдать комету уже с 1 февраля, потому что именно в этот день она достигнет максимальной яркости. Как отметили в NASA, люди из Северного полушария смогут увидеть небесное тело в утренние январские часы, а из Южного полушария заметят комету в начале февраля.