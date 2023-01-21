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Posted Сегодня, 18:45

Published Сегодня, 18:45

Modified Сегодня, 18:47

Updated Сегодня, 18:47

Белгородцы смогут увидеть в небе зелёную комету

Сегодня, 18:45
Фото: Dan Bartlett / NASA
Зелёная комета.
Последний раз её видели неандертальцы, сообщили в журнале «Сноб».

Уже с сегодняшнего дня некоторые жители Земли смогут увидеть зелёную комету C/2022 E3 (ZTF), которая последний раз пролетала рядом с нашей планетой около 50 тысяч лет назад. При тусклой Луне комету можно легко обнаружить в небе.

А жители России смогут наблюдать комету уже с 1 февраля, потому что именно в этот день она достигнет максимальной яркости. Как отметили в NASA, люди из Северного полушария смогут увидеть небесное тело в утренние январские часы, а из Южного полушария заметят комету в начале февраля.

Учёные также сообщили, что жители Земли могут стать последними свидетелями зелёной кометы, потому что ещё через 50 тысяч лет она может уже не прилететь.

Белгородцы делятся в Сети фотографиями самой яркой за последние годы кометы
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#Александра Склярова#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Небо#Комета
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