Белгородцы смогут увидеть в небе зелёную комету

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Уже с сегодняшнего дня некоторые жители Земли смогут увидеть зелёную комету C/2022 E3 (ZTF), которая последний раз пролетала рядом с нашей планетой около 50 тысяч лет назад. При тусклой Луне комету можно легко обнаружить в небе.
А жители России смогут наблюдать комету уже с 1 февраля, потому что именно в этот день она достигнет максимальной яркости. Как отметили в NASA, люди из Северного полушария смогут увидеть небесное тело в утренние январские часы, а из Южного полушария заметят комету в начале февраля.
Учёные также сообщили, что жители Земли могут стать последними свидетелями зелёной кометы, потому что ещё через 50 тысяч лет она может уже не прилететь.