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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Белгородцам предлагают купить контрафактных Чебурашек

Сегодня, 07:25
Фото: Авито
«Союзмультфильм» потребовал убрать из известных маркетплейсов подделки игрушек в образе Чебурашки, сообщает «РБК».

«Союзмультфильм» обратился к Wildberries и Ozon с требованием убрать с продажи контрафактных Чебурашек. Продажи игрушек выросли на фоне нового фильма. Исключительные авторские права на Чебурашку принадлежат «Союзмультфильму».

В студии отметили, что статус классических персонажей должен оставаться на высоком уровне, а любое использование образов должно происходить в рамках действующего законодательства. При работе с партнёрами по выпуску игрушек студия не допускает «смысловых и визуальных искажений», подчёркивают в «Союзмультфильме».

Фото: Ozon

По данным «РБК», с 1 по 9 января 2023 года число заказов мягких игрушек на Wildberries выросло на 147% год к году. В 2,3 раза больше, чем годом ранее, стали покупать классические игрушки на Ozon.

Несколько объявлений о продаже игрушек мы нашли на «Авито». В одном из объявлений игрушку предлагают купить белгородцам за 1000 рублей. Чебурашка находится в отличном состоянии и поёт песню «Теперь я Чебурашка», следует из описания к объявлению.

Фото: Авито

В ещё одном объявлении Чебурашку предлагают купить за 1490 рублей. По данным продавца, игрушка новая.

Оригинал Союзмультфильм. Чебурашка невероятно мил. Сшита очень аккуратно. Производство фирмы UNGA (Нидерланды).
Продавец
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Игрушки#Подделки#Маркетплейс#Авито
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