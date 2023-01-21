Белгородцам предлагают купить контрафактных Чебурашек

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
«Союзмультфильм» обратился к Wildberries и Ozon с требованием убрать с продажи контрафактных Чебурашек. Продажи игрушек выросли на фоне нового фильма. Исключительные авторские права на Чебурашку принадлежат «Союзмультфильму».
В студии отметили, что статус классических персонажей должен оставаться на высоком уровне, а любое использование образов должно происходить в рамках действующего законодательства. При работе с партнёрами по выпуску игрушек студия не допускает «смысловых и визуальных искажений», подчёркивают в «Союзмультфильме».
По данным «РБК», с 1 по 9 января 2023 года число заказов мягких игрушек на Wildberries выросло на 147% год к году. В 2,3 раза больше, чем годом ранее, стали покупать классические игрушки на Ozon.
Несколько объявлений о продаже игрушек мы нашли на «Авито». В одном из объявлений игрушку предлагают купить белгородцам за 1000 рублей. Чебурашка находится в отличном состоянии и поёт песню «Теперь я Чебурашка», следует из описания к объявлению.
В ещё одном объявлении Чебурашку предлагают купить за 1490 рублей. По данным продавца, игрушка новая.
Оригинал Союзмультфильм. Чебурашка невероятно мил. Сшита очень аккуратно. Производство фирмы UNGA (Нидерланды).
Продавец