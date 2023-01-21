Белгородке заблокировали машину блоками на парковке гипермаркета «Титан Строй»

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
С утра ещё до открытия «Титан Строя» белгородка припарковала свой автомобиль на парковке магазина и ушла по своим делам. А вернувшись увидела, что её машину заблокировали блоками.
Возникшей проблемой жительница Белгородской области поделилась с Telegram-каналом «Белгород № 1». По её словам, сотрудники магазина объяснили свой поступок так: женщину несколько раз просили переставить машину, потому что парковкой могут пользоваться только посетители гипермаркета, но белгородка их проигнорировала.
Вот только жительница утверждает, что планировала после своих дел зайти в магазин, который к тому времени должен был открыться, и совершить покупки. Но не вышло. Напоследок ей пригрозили, что в следующий раз вызовут эвакуатор.
С одной стороны, понять владельцев магазина можно: занятое место мешает другим потенциальным посетителям совершить покупки в магазине. Мало кто будет оставлять машину далеко от гипермаркета, если все места на парковке заняты. Но в то же время блокировка машины блоками может быть незаконной.