Белгородке заблокировали машину блоками на парковке гипермаркета «Титан Строй»

С одной стороны, понять владельцев магазина можно: занятое место мешает другим потенциальным посетителям совершить покупки в магазине. Мало кто будет оставлять машину далеко от гипермаркета, если все места на парковке заняты. Но в то же время блокировка машины блоками может быть незаконной.