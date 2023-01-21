Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

Белгородке заблокировали машину блоками на парковке гипермаркета «Титан Строй»

Сегодня, 16:17
Фото: Telegram-канал "Белгород №1".
Женщина припарковалась ещё до открытия магазина и ушла по своим делам. Но в магазине ответили, что парковаться рядом с магазином могут только покупатели. Поэтому машину белгородки решили заблокировать блоками, сообщила жительница Telegram-каналу «Белгород № 1».

С утра ещё до открытия «Титан Строя» белгородка припарковала свой автомобиль на парковке магазина и ушла по своим делам. А вернувшись увидела, что её машину заблокировали блоками.

Возникшей проблемой жительница Белгородской области поделилась с Telegram-каналом «Белгород № 1». По её словам, сотрудники магазина объяснили свой поступок так: женщину несколько раз просили переставить машину, потому что парковкой могут пользоваться только посетители гипермаркета, но белгородка их проигнорировала.

Вот только жительница утверждает, что планировала после своих дел зайти в магазин, который к тому времени должен был открыться, и совершить покупки. Но не вышло. Напоследок ей пригрозили, что в следующий раз вызовут эвакуатор.

С одной стороны, понять владельцев магазина можно: занятое место мешает другим потенциальным посетителям совершить покупки в магазине. Мало кто будет оставлять машину далеко от гипермаркета, если все места на парковке заняты. Но в то же время блокировка машины блоками может быть незаконной.

Фото: Telegram-канал "Белгород №1".
За нарушениями правил парковки в Белгороде будут следить 60 новых стационарных камер
Узнать подробнее
Читайте также:
В Старом Осколе наказывать за парковку на тротуаре будут по фотографиямВ Белгороде плату за парковку планируют списывать автоматическиПарковка в период новогодних каникул в Белгороде будет бесплатной
#Александра Склярова#Новости Белгорода#Белгород#Водители#Блокировка машины#Гипермаркет
Подпишитесь
Гладков объяснил, какие трудности возникают при восстановлении повреждённых домов
Сегодня, 04:48
Семье белгородки, погибшей из-за ошибки врача, выплатили компенсацию морального вреда
Сегодня, 05:00
Белгородцам предлагают купить контрафактных Чебурашек
Сегодня, 07:25
В Белгороде ветер срывает часть крыши на многоэтажке
Сегодня, 13:48
Белгородец попросил губернатора восстановить братскую могилу в Прохоровском районе
Сегодня, 10:41