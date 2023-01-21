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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Белгородец попросил губернатора восстановить братскую могилу в Прохоровском районе

Сегодня, 10:41
Фото: скриншот из видео ТРК «Мир Белогорья»
По словам местного жителя, мемориал зарастает травой.

Во время эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслава Гладкова попросили привести в порядок массовое захоронение советских воинов в селе Карташёвка Прохоровского района.

Там захоронены 1136 воинов. Могила очень скромно оборудована, зарастает травой. Администрация делает вид, что занимается деятельностью. Такой большой могилы больше нет в области. Надо сделать так, чтобы она не зарастала травой.
Житель Прохоровского района 

Вячеслав Гладков предложил мужчине встретиться и решить этот вопрос.

Согласен, что мы не должны забывать ни одно место, связанное с Великой Отечественной войной. Разберёмся. Если будет необходима помощь, то окажем её.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Общество#Прохоровский район#Вячеслав Гладков#Братская могила
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