Белгородец попросил губернатора восстановить братскую могилу в Прохоровском районе

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Во время эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслава Гладкова попросили привести в порядок массовое захоронение советских воинов в селе Карташёвка Прохоровского района.
Там захоронены 1136 воинов. Могила очень скромно оборудована, зарастает травой. Администрация делает вид, что занимается деятельностью. Такой большой могилы больше нет в области. Надо сделать так, чтобы она не зарастала травой.
Житель Прохоровского района
Вячеслав Гладков предложил мужчине встретиться и решить этот вопрос.
Согласен, что мы не должны забывать ни одно место, связанное с Великой Отечественной войной. Разберёмся. Если будет необходима помощь, то окажем её.
Вячеслав Гладков