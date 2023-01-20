Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Высокий уровень опасности продолжит действовать в Белгородской области

Сегодня, 11:50
Фото: Bel.ru
Режим продлили до 4 февраля. Соответствующий документ подписан, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

В Белгородской области продлили действие высокого («жёлтого») уровня террористической опасности. В этот раз — как минимум до 4 февраля.

«Жёлтый» уровень опасности действует в регионе с апреля. С тех пор его не раз продлевали. Параллельно действует запрет на запуск пиротехники.

В октябре в Белгородской области ввели также режим среднего реагирования.

Несмотря на запреты на запуск пиротехники, некоторые белгородцы всё же нарушают правила. Ранее полицейские нашли горожанина, который запустил предновогодний фейерверк в районе «Сити Молла». Ему грозил штраф или до 15 суток ареста.

Наслаждение несколькими залпами фейерверка грозит белгородцу арестом до 15 суток
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области до 5 января продлили «жёлтый» уровень опасностиВ Курской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасностиВ Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности
#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Жёлтый уровень опасности
Подпишитесь
Жилой дом в Белгородской области загорелся в результате обстрела ВСУ
Сегодня, 12:15
Экс-игрок сборной России рассказал о последствиях обстрела его дома под Белгородом
Сегодня, 11:26
Я не я и хата не моя: БИК не признаёт вину в проблемах с канализацией под Белгородом
Сегодня, 06:31
Из-за повышенного спроса в Белгородской области зафиксировали дефицит антибиотиков
Сегодня, 07:56
Почему подорожал проезд в пригородном маршруте Белгородского района
Сегодня, 11:18
Выбор прожарки и мраморная говядина: в Белгороде открылась бургерная «Стейк&Бургер»
Сегодня, 12:55