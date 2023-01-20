Высокий уровень опасности продолжит действовать в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В Белгородской области продлили действие высокого («жёлтого») уровня террористической опасности. В этот раз — как минимум до 4 февраля.
«Жёлтый» уровень опасности действует в регионе с апреля. С тех пор его не раз продлевали. Параллельно действует запрет на запуск пиротехники.
В октябре в Белгородской области ввели также режим среднего реагирования.
Несмотря на запреты на запуск пиротехники, некоторые белгородцы всё же нарушают правила. Ранее полицейские нашли горожанина, который запустил предновогодний фейерверк в районе «Сити Молла». Ему грозил штраф или до 15 суток ареста.