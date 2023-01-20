Жилой дом в Белгородской области загорелся в результате обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
20 января село Карабаново в Валуйском горокруге попало под обстрел ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет.
Снаряд попал в жилой дом. На месте начался пожар. Оперативные службы уже выехали на место происшествия.
По состоянию на 15:05 обстрел продолжался. Ранее местным жителям пришли СМС-предупреждения с просьбой уйти в укрытия.
Накануне под обстрелом в Валуйском горокруге оказалось село Долгое. Снаряд попал в частное домовладение — разрушило комнату и хозпостройку.
СМС-предупреждения об обстреле 20 января получили жители хутора Панков в Шебекинском горокруге. О громких звуках предупреждали и власти Новооскольского горокруга: по их информации, шум был связан с работой российских военнослужащих.