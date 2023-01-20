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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Жилой дом в Белгородской области загорелся в результате обстрела ВСУ

Сегодня, 12:15
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
архивное фото
Снаряд попал в дом в валуйском селе Карабаново. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.
Сюжет
Обстрел

20 января село Карабаново в Валуйском горокруге попало под обстрел ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет.

Снаряд попал в жилой дом. На месте начался пожар. Оперативные службы уже выехали на место происшествия.

По состоянию на 15:05 обстрел продолжался. Ранее местным жителям пришли СМС-предупреждения с просьбой уйти в укрытия.

Накануне под обстрелом в Валуйском горокруге оказалось село Долгое. Снаряд попал в частное домовладение — разрушило комнату и хозпостройку.

СМС-предупреждения об обстреле 20 января получили жители хутора Панков в Шебекинском горокруге. О громких звуках предупреждали и власти Новооскольского горокруга: по их информации, шум был связан с работой российских военнослужащих.

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#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Карабаново#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Повреждения#Пожар#Дом#Снаряд
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