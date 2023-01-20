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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Завлабораторией в Белгороде дали условный срок за покушение на хищение 17 млн рублей

Сегодня, 15:06
Фото: 1MI
Подсудимой оказалась заведующая клинико-диагностической лабораторией. Вместе с руководителями коммерческой организации она пытались украсть 17 млн рублей, выделенных на закупку оборудования для тестирования на ВИЧ и гепатит. Довести это дело до конца у них не вышло, сообщили в прокуратуре.

Из федерального бюджета на закупку оборудования для тестирований на ВИЧ и вирусный гепатит выделили более 17 млн рублей. Крупную сумму пытались похитить, но не вышло.

Одной из обвиняемых в покушении на хищение стала заведующая клинико-диагностической лабораторией. Как установил суд, деньги она пыталась похитить вместе с руководителями коммерческой организации.

Уголовное дело против заведующей завели по статье за «покушение на хищение чужого имущества путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Медик активно работала со следствием и раскаялась. В связи с этим её приговорили к лишению свободы условно с испытательным сроком три года. Помимо этого, белгородке назначили штраф 300 тыс. рублей. Приговор в силу не вступил.

Ранее сообщалось о похожей истории. По информации силовиков, руководитель лаборатории одной из больниц вступила в сговор с представителями компании. Однако в этом случае фигурантам дела удалось похитить 10 млн рублей.

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