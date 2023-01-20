Завлабораторией в Белгороде дали условный срок за покушение на хищение 17 млн рублей

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Из федерального бюджета на закупку оборудования для тестирований на ВИЧ и вирусный гепатит выделили более 17 млн рублей. Крупную сумму пытались похитить, но не вышло.
Одной из обвиняемых в покушении на хищение стала заведующая клинико-диагностической лабораторией. Как установил суд, деньги она пыталась похитить вместе с руководителями коммерческой организации.
Уголовное дело против заведующей завели по статье за «покушение на хищение чужого имущества путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Медик активно работала со следствием и раскаялась. В связи с этим её приговорили к лишению свободы условно с испытательным сроком три года. Помимо этого, белгородке назначили штраф 300 тыс. рублей. Приговор в силу не вступил.
Ранее сообщалось о похожей истории. По информации силовиков, руководитель лаборатории одной из больниц вступила в сговор с представителями компании. Однако в этом случае фигурантам дела удалось похитить 10 млн рублей.