Зачем в Белгороде полтора месяца проверяют систему оповещения

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
2 декабря 2022 года в Белгороде начали тестировать систему оповещения. Проверки проходят каждый день в определённое время — 14:30. Последняя проверка пройдёт 24 января.
В связи с таким долгим сроком у горожан начали возникать вопросы. Местная жительница Наталья поинтересовалась у мэра — зачем тестируются системы оповещения населения по всему городу?
Ответ — безопасность и спокойствие белгородцев в силу новой неспокойной жизни в приграничном городе. Валентин Демидов сообщил, что это плановая проверка. Системы оповещения находятся в рабочем состоянии, что хорошо, но без проверки это было бы не выяснить.
Мы все должны быть уверены, что система работает без сбоев — это вопрос безопасности и спокойствия граждан. Специально не проводим одномоментно, а растянули на полтора месяца, чтобы не создавать в наше время ненужные тревоги у людей.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Также градоначальник напомнил, что сегодня прошла плановая проверка в районе правого берега Центрального пляжа. Всё прошло хорошо.