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Posted Сегодня, 16:41

Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

Зачем в Белгороде полтора месяца проверяют систему оповещения

Сегодня, 16:41
Фото: pxhere.com

В Белгороде полтора месяца проверяют систему оповещения

Мэр города Валентин Демидов во время прямого эфира рассказал, с чем связан такой срок проверок и зачем они вообще нужны.

2 декабря 2022 года в Белгороде начали тестировать систему оповещения. Проверки проходят каждый день в определённое время — 14:30. Последняя проверка пройдёт 24 января.

В связи с таким долгим сроком у горожан начали возникать вопросы. Местная жительница Наталья поинтересовалась у мэра — зачем тестируются системы оповещения населения по всему городу?

Ответ — безопасность и спокойствие белгородцев в силу новой неспокойной жизни в приграничном городе. Валентин Демидов сообщил, что это плановая проверка. Системы оповещения находятся в рабочем состоянии, что хорошо, но без проверки это было бы не выяснить.

Мы все должны быть уверены, что система работает без сбоев — это вопрос безопасности и спокойствия граждан. Специально не проводим одномоментно, а растянули на полтора месяца, чтобы не создавать в наше время ненужные тревоги у людей.

Валентин Демидов, мэр Белгорода

Также градоначальник напомнил, что сегодня прошла плановая проверка в районе правого берега Центрального пляжа. Всё прошло хорошо.

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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#СВО#Система оповещения#Проверка#Громкоговоритель#Сирена
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