Заболел в отпуске и запутался: военный попросил разъяснить, как быть при болезни

Мужчина написал об этом Андрею Чеснокову в соцсеть. Военнослужащий Василий Александрович получил развёрнутый ответ с пожеланиями скорейшего выздоровления. Мэр рекомендовал земляку как можно быстрее обратиться за медпомощью и вызвать на дом врача, если это необходимо и ещё не было сделано.