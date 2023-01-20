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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Заболел в отпуске и запутался: военный попросил разъяснить, как быть при болезни

Сегодня, 14:24
Фото: 1MI
Мобилизованный из Старого Оскола сильно заболел в отпуске и попросил главу округа разъяснить ему порядок действий по оповещению командования.

Мужчина написал об этом Андрею Чеснокову в соцсеть. Военнослужащий Василий Александрович получил развёрнутый ответ с пожеланиями скорейшего выздоровления. Мэр рекомендовал земляку как можно быстрее обратиться за медпомощью и вызвать на дом врача, если это необходимо и ещё не было сделано.

«Факт болезни должен быть зарегистрирован документально, и о своём недуге обязательно нужно уведомить часть, где проходите службу. Сообщите лично или через военный комиссариат», — пояснил Андрей Чесноков.

 

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#Татьяна Панарина#Общество#Операция на Украине#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Андрей чесноков#Военный#Болезнь в отпуске
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