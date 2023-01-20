Заболел в отпуске и запутался: военный попросил разъяснить, как быть при болезни

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Мужчина написал об этом Андрею Чеснокову в соцсеть. Военнослужащий Василий Александрович получил развёрнутый ответ с пожеланиями скорейшего выздоровления. Мэр рекомендовал земляку как можно быстрее обратиться за медпомощью и вызвать на дом врача, если это необходимо и ещё не было сделано.
«Факт болезни должен быть зарегистрирован документально, и о своём недуге обязательно нужно уведомить часть, где проходите службу. Сообщите лично или через военный комиссариат», — пояснил Андрей Чесноков.