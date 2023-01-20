Я не я и хата не моя: БИК не признаёт вину в проблемах с канализацией под Белгородом

То есть, в БИК утверждают, что их очистные сооружения в Стрелецком сельском поселении могли принимать два года назад не 400 кубических метров стоков, а 600. Несмотря на это, данных объёмов всё равно не хватает, как минимум в два раза. Также в компании отреклись от подготовки проекта, потому что в настоящее время очистные сооружения эксплуатируют специалисты водоканала. В итоге разгребать и вдыхать запах экскрементов приходится жителям ИЖС, которые приобрели участки и дома, чтобы наслаждаться свежим воздухом вдали от городской суеты.