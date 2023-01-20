Я не я и хата не моя: БИК не признаёт вину в проблемах с канализацией под Белгородом

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
11 января стало известно, что на поле около жилых домов в Стрелецком-23А вытекают канализационные стоки. Рядом расположены дома и остановка. Как рассказала одна из местных жительниц, это началось ещё 20 декабря. Белгородка добавила, что такое в жилом массиве происходит не в первый раз.
О происходящем рассказали главе региона Вячеслав Гладкову. Он отметил, что виноват БИК, который год назад неправомерно выдал технические условия на большое количество пользователей. Из-за этого трубы не справляются с таким объёмом.
В водоканале рассказали, что очистные сооружения в микрорайоне Стрелецкое-23А были переданы БИКом на обслуживание в ГУП «Белоблводоканал» в сентябре 2021 года в ненадлежащем техническом состоянии. Существующие очистные сооружения изначально были рассчитаны на приём 450 м3 стоков в сутки. Фактически же на сегодняшний день на сооружения поступает порядка 1200 м3 стоков от микрорайонов Стрелецкое-23, 23А, 43, 59, 73/1.
Объём стоков, почти в три раза превышающий установленную мощность, просто физически не может пройти через существующие очистные сооружения, из-за чего и происходят периодические изливы сточной жидкости на рельеф. Особенно остро канализационный вопрос встаёт во время выходных и праздничных дней, когда приток стоков на очистные сооружения возрастает в разы. В последнее время ситуация осложнилась тем, что чешская компания-производитель из-за санкций не может поставить необходимое для перебойной работы очистных оборудование и программное обеспечение.
Информация водоканала
В организации также пояснили, что в сентябре 2022 года они привлекли подрядчиков, чтобы попытаться настроить существующее программное обеспечение, которое полностью регулирует работу сооружений. Работы вели удалённо на протяжении месяца, но восстановить работу системы не удалось.
В водоканале добавили, что на сегодняшний день полностью решить канализационную проблему микрорайона может только строительство новых очистных сооружений. Проблема известна не только специалистам водоканала, но и решается на уровне правительства области.
Журналистам «Бел.Ру» в водоканале рассказали, что в соответствии с поручением правительства АО «БИК» должно было подготовить проект для строительства новых очистных сооружений в течение 2022 года, «однако проектные работы до настоящего времени выполнены не были».
Обязательства по исполнению проектной документации теперь взяты министерством ЖКХ и будут выполнены в текущем году. Сроки строительно-монтажных работ будут определены уже после выполнения проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.
Из ответа водоканала
На сегодняшний день в хозяйственном ведении водоканала четыре объекта, переданные от «БИК». Это очистные сооружения в селе Верхопенье Ивнянского района, микрорайоне Стрелецкое-23А Белгородского района, селе Великомихайловка Новооскольского горокруга и очистные сооружения в селе Яблоново Корочанского района.
На очистных сооружениях в микрорайоне Стрелецкое-23А имеется проблема с несоответствием проектной мощности очистных сооружений и фактическим приходом сточных вод. Причиной возникновения несоответствия проектной и фактической производительности очистных сооружений могут быть недостоверные данные, переданные проектной организации. На сегодняшний день все очистные сооружения канализации, переданные от АО «БИК», находятся в удовлетворительном состоянии, но с моральным и физическим износом в связи с ненадлежащей эксплуатацией до принятия их в хозяйственное ведение ГУП «Белоблводоканал».
Из ответа водоканала
При этом в БИК «Бел.Ру» рассказали, что по состоянию на 2020 год очистные сооружения, которые находятся в мкр Стрелецкое-23А, обслуживали 610 м3 стоков в сутки, поступающих от мкр Стрелецкое-23, 23А, 43 и 73/1. При этом общий объём стоков составлял 426,4 м3/сут. И ещё стоки поступали от мкр. Стрелецкое-59 в объёме 183,4 м3/сут. А очистные сооружения на меньший объём, рассчитанные на приём до 500 мз стоков в сутки, были установлены только в микрорайонах Новая Нелидовка-5 и Пушкарное-78.
Также в компании сообщили, что объём очистных сооружений определялся проектом, который разрабатывали на основании технических условий, выданных водоканалом, исходя из количества земельных участков в конкретном микрорайоне.
В настоящее время АО «БИК» не располагает сведениями о подключённых абонентах в данных микрорайонах в связи с передачей сетей и сооружений вышеуказанных микрорайонов в ГУП «Белоблводоканал» по договорам аренды. Ранее предполагалось, что строительство очистных сооружений будет вестись поэтапно с соблюдением зоны санитарной охраны.
Из ответа АО «БИК»
В БИК добавили, что в настоящее время численность населения микрорайонов ИЖС Стрелецкого сельского поселения увеличилась и объём канализационных стоков составляет 6000 м3 в сутки, поэтому необходимо проектировать очистные сооружения большей производительности, но делать это будут не они.
Так как очистные сооружения Стрелецкого направления эксплуатируются специалистами ГУП «Белоблводоканал», разработка проектно-сметной документации очистных сооружений большей производительности может быть выполнена их специалистами.
Из ответа АО «БИК»
То есть, в БИК утверждают, что их очистные сооружения в Стрелецком сельском поселении могли принимать два года назад не 400 кубических метров стоков, а 600. Несмотря на это, данных объёмов всё равно не хватает, как минимум в два раза. Также в компании отреклись от подготовки проекта, потому что в настоящее время очистные сооружения эксплуатируют специалисты водоканала. В итоге разгребать и вдыхать запах экскрементов приходится жителям ИЖС, которые приобрели участки и дома, чтобы наслаждаться свежим воздухом вдали от городской суеты.
Сдать объекты и откреститься от всего происходящего — выгодная позиция, но от которой, к сожалению, страдают простые белгородцы. Поэтому разбираться с вытекающими субстанциями продуктов жизнедеятельности придётся властям или водоканалу, который по каким-то причинам принял очистные сооружения, не соответствующие объёмам стоков.