Выбор прожарки и мраморная говядина: в Белгороде открылась бургерная «Стейк&Бургер»

Однако основной фишкой заведения является использование для приготовления котлет для бургеров мясной породы КРС абердин-ангус, которую "Мираторг" выращивает сам. Первые полгода на производственных площадках «Мираторга» телята данной породы пьют молоко. Окрепнув и получив необходимый иммунитет, молодняк переезжает на поля, где питается травой и находится в свободном выгуле. Простор, свежий воздух, выгул и сочная зелёная трава позволяют бычкам чувствовать себя вольготно, а главное – отлично набирать вес без всяких гормонов и химических ускорителей роста. Далее абердин-ангусы перемещаются на ферму для откорма. Данная порода откармливается зерном 250 дней, в первую очередь кукурузой, для достижения мраморности и сладковатого вкуса.