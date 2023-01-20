Выбор прожарки и мраморная говядина: в Белгороде открылась бургерная «Стейк&Бургер»

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Новый ресторан открылся на первом этаже торгового центра «Славянский» на Свято-Троицком бульваре, 17 в областном центре, что достаточно удобно, особенно во время проведения различных мероприятий на Соборной площади. Теперь гости и жители региона смогут отведать сочные и вкусные отечественные бургеры и всё это в шаговой доступности.
Бургерная «Стейк&Бургер» стала первой точкой ресторанной сети агрохолдинга «Мираторг» в регионе. А ещё это единственная бургерная в Белгородской области, в которой посетитель может выбрать степень прожарки мяса.
Однако основной фишкой заведения является использование для приготовления котлет для бургеров мясной породы КРС абердин-ангус, которую "Мираторг" выращивает сам. Первые полгода на производственных площадках «Мираторга» телята данной породы пьют молоко. Окрепнув и получив необходимый иммунитет, молодняк переезжает на поля, где питается травой и находится в свободном выгуле. Простор, свежий воздух, выгул и сочная зелёная трава позволяют бычкам чувствовать себя вольготно, а главное – отлично набирать вес без всяких гормонов и химических ускорителей роста. Далее абердин-ангусы перемещаются на ферму для откорма. Данная порода откармливается зерном 250 дней, в первую очередь кукурузой, для достижения мраморности и сладковатого вкуса.
Котлеты для ресторанов «Стейк&Бургер» производятся только из качественного свежего сырья собственного производства, из цельномышечных отрубов, без добавления каких-либо веществ, увеличивающих сроки годности или направленных на другие улучшения качества продукции. Поэтому готовая продукция абсолютно натуральная.
Рецептуры котлет разрабатывались специально бренд-шефом бургерных «Стейк&Бургер» Сергеем Гридневым, чтобы подчеркнуть истинный вкус мяса. 19 января он посетил Белгород по случаю открытия нового ресторана.
Основной целью нашей сети бургерных является прививание культуры потребления мяса из мраморной говядины. Наша сеть имеет ряд отличий от других мясных ресторанов. Важным моментом является то, что мы используем только охлаждённое мясо собственного производства из мраморной говядины, розовой телятины, курицы. Также мы выделяем степени прожарки, чего не делают другие сети, используем авторские соусы и выбираем ингредиенты таким образом, чтобы подчеркнуть истинный вкус мяса.
Сергей Гриднев
Также Гриднев рассказал, что все фирменные бургеры собирают на основе булочек Бриошь, которые выпекает «Мираторг» на своей фабрике-кухне. В честь открытия бренд-шеф провёл мастер-класс, показав, как собирается один из самых популярных бургеров в сети - «Родео».
Перед тем, как собрать бургер, булочку обязательно поджаривают и карамелизуют. Затем добавляют котлету из мраморной говядины, горчичный соус, сыр, маринованные огурцы, лук фри, томаты и салат-айсберг. Сочетание ингредиентов придаёт бургеру невероятный сочный вкус.
И ещё одно отличие бургеров «Стейк&Бургер» и закусок от блюд других заведений – вес. Он гораздо больше, чем у других ресторанов фастфуда. Только одна мясная котлета в бургерной «Мираторга» весит 150 грамм.
По словам регионального управляющего «Стейк&Бургер» в Белгороде Александра Ярыгина, помимо бургеров на выбор гостей представлены стейки из мраморной говядины, закуски, напитки (в том числе собственного производства) и десерты.
Также в честь открытия в ресторане действуют акции: два бургера «Чикен Шик» по цене одного, скидка 15% для именинников (семь дней до и после дня рождения), 10% скидка для студентов и программа лояльности - накопительный кэшбек до 15%.