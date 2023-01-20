Вячеслав Гладков прокомментировал жалобы на безденежье рабочих в окопах

Posted Сегодня, 20:50
Published Сегодня, 20:50
Modified Сегодня, 20:50
Updated Сегодня, 20:50
20 января житель Белгородской области попытался найти крайнего в строительстве военных сооружений на границе. Видимо, он или его знакомый там работают.
Кто ответственен за строительство военных сооружений? Люди работают, а их кормят завтраками по оплате, хотя обещали выплаты каждый день.
Вова, белгородец
Вячеслав Гладков сообщил, что отработанное, как и положено, выплачивают. Но для этого нужно официальное оформление. Если его нет — деньги, конечно, тоже должны рабочим поступать, но тут есть риск.
Никаких проблем с деньгами по оплате нет — есть контракты. В соответствии с этими контрактами деньги перечисляются, в том числе и сегодня. Если у вас официально оформленные договорные взаимоотношения, переживать за обман не стоит. Если они не оформлены — значит, вы рискуете.
Вячеслав Гладков, губернатор
Если есть конкретная информация о компании, которая не сдерживает своих обещаний по оплате труда, даже при неофициальном оформлении, это можно решить в частном порядке. Губернатор предложил сбросить контакты ему в приёмную. Будут разбираться.