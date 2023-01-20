Вячеслав Гладков прокомментировал жалобы на безденежье рабочих в окопах

Никаких проблем с деньгами по оплате нет — есть контракты. В соответствии с этими контрактами деньги перечисляются, в том числе и сегодня. Если у вас официально оформленные договорные взаимоотношения, переживать за обман не стоит. Если они не оформлены — значит, вы рискуете.