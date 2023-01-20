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Posted Сегодня, 18:44

Published Сегодня, 18:44

Modified Сегодня, 18:44

Updated Сегодня, 18:44

Вячеслав Гладков назвал причину увольнения экс-мэра Белгорода Антона Иванова

Сегодня, 18:44
Фото: соцсети Антона Иванова
О причинах ухода Антона Иванова с поста мэра Белгорода осенью 2022 года в прямом эфире 20 января рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Главу региона спросили: когда же в районе ЖБК появится остановка общественного транспорта, установить которую обещал ещё бывший градоначальник Антон Иванов?

Почти год назад бывший мэр Антон Иванов обещал поставить жителям района ЖБК остановку между мясокомбинатом и мебельным комбинатом, потому что очень далеко ходить от Михайловского шоссе. Мучимся, ходим, надеемся на Вашу помощь.
Жительница Белгорода

В ответ Гладков грустно назвал причину увольнения экс-мэра: «Поэтому мы и расстались с Антоном Александровичем — из-за большого количества невыполненных обещаний».

Губернатор уже дал поручение нынешнему мэру Валентину Демидову разобраться в этом вопросе, сегодня он доложит Вячеславу Гладкову, в чём заключается проблема и когда можно будет её решить.

Если решение возможно, то сделаем максимально быстро. Буду понимать уже сегодня.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, об уходе Антона Иванова с поста мэра Белгорода стало известно в конце октября 2022 года. Он пробыл на посту градоначальника всего год, а заявление написал после активной критики губернатора в его адрес. Новым мэром Белгорода стал Валентин Демидов, официально он вступил в должность 17 января 2023 года.

Чем запомнился Антон Иванов на посту мэра Белгорода
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