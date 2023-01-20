Вячеслав Гладков назвал причину увольнения экс-мэра Белгорода Антона Иванова

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Главу региона спросили: когда же в районе ЖБК появится остановка общественного транспорта, установить которую обещал ещё бывший градоначальник Антон Иванов?
Почти год назад бывший мэр Антон Иванов обещал поставить жителям района ЖБК остановку между мясокомбинатом и мебельным комбинатом, потому что очень далеко ходить от Михайловского шоссе. Мучимся, ходим, надеемся на Вашу помощь.
Жительница Белгорода
В ответ Гладков грустно назвал причину увольнения экс-мэра: «Поэтому мы и расстались с Антоном Александровичем — из-за большого количества невыполненных обещаний».
Губернатор уже дал поручение нынешнему мэру Валентину Демидову разобраться в этом вопросе, сегодня он доложит Вячеславу Гладкову, в чём заключается проблема и когда можно будет её решить.
Если решение возможно, то сделаем максимально быстро. Буду понимать уже сегодня.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, об уходе Антона Иванова с поста мэра Белгорода стало известно в конце октября 2022 года. Он пробыл на посту градоначальника всего год, а заявление написал после активной критики губернатора в его адрес. Новым мэром Белгорода стал Валентин Демидов, официально он вступил в должность 17 января 2023 года.