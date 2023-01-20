Вячеслав Гладков назвал причину увольнения экс-мэра Белгорода Антона Иванова

Напомним, об уходе Антона Иванова с поста мэра Белгорода стало известно в конце октября 2022 года. Он пробыл на посту градоначальника всего год, а заявление написал после активной критики губернатора в его адрес. Новым мэром Белгорода стал Валентин Демидов, официально он вступил в должность 17 января 2023 года.