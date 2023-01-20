В центре Белгорода парень бегал по машинам: видео

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В центре Белгорода на остановке «Стадион» парень пробежался по машинам. Молодой человек выбежал на дорогу и залез на капот находившегося рядом автомобиля.
Судя по видео, молодого человека пытались остановить прохожие. Сделать этого им не удалось, поскольку парень успел перебежать на другую сторону дороги прямо по проезжей части. В «Белгород — это интересно» уточнили, что рядом проехала полиция, но чем закончилась погоня, неизвестно.
Напомним, в Яковлевском горокруге в октябре 15-летний подросток бегал по крышам машин. Предположительно, парень был пьян.