В центре Белгорода парень бегал по машинам: видео

Судя по видео, молодого человека пытались остановить прохожие. Сделать этого им не удалось, поскольку парень успел перебежать на другую сторону дороги прямо по проезжей части. В «Белгород — это интересно» уточнили, что рядом проехала полиция, но чем закончилась погоня, неизвестно.