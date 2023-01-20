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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

В Старом Осколе несколько дней не отапливается многоэтажка

Сегодня, 13:45
Фото: 1MI
Жилой дом не обогревается с 18 января. Батареи холодные в квартирах многоэтажки в микрорайоне Конева, 8А. Об этом жильцы рассказали главе Старооскольского округа Андрея Чеснокова во время прямого эфира в соцсетях.

Люди выразили недовольство, что вынуждены мёрзнуть. При этом платят за обогрев исправно и «чеки в квитанциях не низкие».

Причина отключения отопления в квартирах в середине января им неизвестна. Информация от управляющей компании, со слов старооскольцев, им не поступала.

Чиновник разъяснил людям, что УК устраняла техническую поломку и вынуждена была перекрыть подачу тепла в жилые помещения на время. На сегодня ремонт завершён и должно быть тепло во всем доме.

«Плохо, что управляющая компания не проинформировала вас заранее об отключении. У меня информация, что сейчас всё устранили, если не так, то напишите мне и мы направим аварийную бригаду», — сказал Андрей Чесноков.

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