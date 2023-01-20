В Старом Осколе несколько дней не отапливается многоэтажка

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Люди выразили недовольство, что вынуждены мёрзнуть. При этом платят за обогрев исправно и «чеки в квитанциях не низкие».
Причина отключения отопления в квартирах в середине января им неизвестна. Информация от управляющей компании, со слов старооскольцев, им не поступала.
Чиновник разъяснил людям, что УК устраняла техническую поломку и вынуждена была перекрыть подачу тепла в жилые помещения на время. На сегодня ремонт завершён и должно быть тепло во всем доме.
«Плохо, что управляющая компания не проинформировала вас заранее об отключении. У меня информация, что сейчас всё устранили, если не так, то напишите мне и мы направим аварийную бригаду», — сказал Андрей Чесноков.