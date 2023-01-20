В Белгородской области за год закрыли 2,5 тыс. предприятий

В регионах Центрального Черноземья складывается похожая ситуация. В частности, в Тамбовской области. В регионе закрыли 1021 предприятие, в то время как открыли всего 492 — 48,6%. В Курской области показатель составил 48,2% — открылось 690 предприятий, а закрылось 1432. В Воронежской области показатель равен 39,1%. В соседнем регионе заработали 1976 новых компаний, а перестали вести деятельность 5056.