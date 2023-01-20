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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В Белгороде за 2 млн рублей продают картину известной украинской художницы

Сегодня, 12:47
Фото: Авито
Объявление о продаже картины появилось на «Авито».
Сюжет
Роскошь

На сайте объявлений выставили на продажу картину представительницы украинского и русского авангарда Александры Экстер. Работа написана маслом на холсте. Продавец указывает на то, что картина имеет музейный и аукционный уровень.

Стоит отметить, что Александра Экстер родилась в 1882 году в городе Белосток Гродненской губернии Российской империи. Художница является основоположником стиля «ар-деко».

Фото: Авито

Напомним, что на «Авито» также продают картину на салфетке за 61 млн рублей. Рисунок на салфетке нанесён гелиевой ручкой. 10% от суммы, полученной за салфетку, продавец обещает отдать на благотворительность.

Мечта о миллионе: белгородец выставил на продажу салфетку с рисунком за 61 млн рублей
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#Общество#Роскошь#Белгородская область#Картина#Объявление#Продажи#Алина Харина
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