В Белгороде за 2 млн рублей продают картину известной украинской художницы

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
На сайте объявлений выставили на продажу картину представительницы украинского и русского авангарда Александры Экстер. Работа написана маслом на холсте. Продавец указывает на то, что картина имеет музейный и аукционный уровень.
Стоит отметить, что Александра Экстер родилась в 1882 году в городе Белосток Гродненской губернии Российской империи. Художница является основоположником стиля «ар-деко».
Напомним, что на «Авито» также продают картину на салфетке за 61 млн рублей. Рисунок на салфетке нанесён гелиевой ручкой. 10% от суммы, полученной за салфетку, продавец обещает отдать на благотворительность.