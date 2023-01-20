Успеть за 2 минуты: в Белгороде проверят доступность укрытий для горожан на случай ЧС

На следующей неделе проверят систему укрытий, которая состоит из 2 тыс. помещений. Система фактически готова, поэтому её активно тестируют. В течение двух минут должно быть открыто каждое помещение, уточнил глава региона. В случайном порядке выберут улицу и дом и без подготовки проверят, как работают укрытия в областном центре.