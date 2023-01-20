Успеть за 2 минуты: в Белгороде проверят доступность укрытий для горожан на случай ЧС

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В Белгороде проверят доступность укрытий для горожан. Вопрос безопасности губернатор Вячеслав Гладков обсудил с новым мэром города Валентином Демидовым.
На следующей неделе проверят систему укрытий, которая состоит из 2 тыс. помещений. Система фактически готова, поэтому её активно тестируют. В течение двух минут должно быть открыто каждое помещение, уточнил глава региона. В случайном порядке выберут улицу и дом и без подготовки проверят, как работают укрытия в областном центре.
Напомним, белгородцы просили провести учения по спуску в подвалы ещё в декабре 2022 года. Горожане обратились с этой просьбой к губернатору после того, как аналогичные тренировки провели в Волоконовке.