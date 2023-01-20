Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Успеть за 2 минуты: в Белгороде проверят доступность укрытий для горожан на случай ЧС

Сегодня, 07:24
Фото: 1MI

В Белгороде проведут произвольную проверку укрытий

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в областном центре проверят, как функционирует система укрытий. Дом и улицу выберут в случайном порядке.

В Белгороде проверят доступность укрытий для горожан. Вопрос безопасности губернатор Вячеслав Гладков обсудил с новым мэром города Валентином Демидовым.

На следующей неделе проверят систему укрытий, которая состоит из 2 тыс. помещений. Система фактически готова, поэтому её активно тестируют. В течение двух минут должно быть открыто каждое помещение, уточнил глава региона. В случайном порядке выберут улицу и дом и без подготовки проверят, как работают укрытия в областном центре.

Напомним, белгородцы просили провести учения по спуску в подвалы ещё в декабре 2022 года. Горожане обратились с этой просьбой к губернатору после того, как аналогичные тренировки провели в Волоконовке.

Белгородцы просят провести учения по спуску в подвалы в случае ЧС
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы потренировались в случае ЧС бежать в укрытияКарта с укрытиями в Белгороде стала доступна в офлайн-режимеИз некоторых укрытий в Белгороде начали пропадать скамейки
#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Волоконовка#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов#Мэр#Укрытия#Чс
Подпишитесь
Я не я и хата не моя: БИК не признаёт вину в проблемах с канализацией под Белгородом
Сегодня, 06:31
По ком звенит кедр? Что за секта анастасийцев, чьи следы нашли в саду под Белгородом
Вчера, 09:02
В Белгородской области за год закрыли 2,5 тыс. предприятий
Сегодня, 06:11
Из-за повышенного спроса в Белгородской области зафиксировали дефицит антибиотиков
Сегодня, 07:56
«Ничего не предвещало беды»: очевидцы рассказали о массированном обстреле приграничья
Сегодня, 06:53