«Убиться можно»: белгородцы снова пожаловались на подземку на Мичурина

Белгородцы снова жалуются на подземные переходы в областном центре. В Telegram-канале «Белгород № 1. Люди» читатель рассказал, что ранее подземку ремонтировали, но, по всей видимости, некачественно. Там скапливается вода, вероятно, из-за неправильной установки металлических съездов для колясочников. По ним течёт вода во время дождей. Ступеньки у лестницы разной ширины. «Убиться можно», — подчеркнул горожанин.