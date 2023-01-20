«Убиться можно»: белгородцы снова пожаловались на подземку на Мичурина

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Белгородцы снова жалуются на подземные переходы в областном центре. В Telegram-канале «Белгород № 1. Люди» читатель рассказал, что ранее подземку ремонтировали, но, по всей видимости, некачественно. Там скапливается вода, вероятно, из-за неправильной установки металлических съездов для колясочников. По ним течёт вода во время дождей. Ступеньки у лестницы разной ширины. «Убиться можно», — подчеркнул горожанин.
Накануне коммунальщики начали исправлять ситуацию. В мэрии объяснили, что подтопление произошло из-за неисправности систем откачки и сети ливневых коммуникаций. Как только позволит погода, начнут чистить ливнёвки.
Также в мэрии напомнили, что в прошлом году проводили косметический ремонт перехода. Меру чиновники назвали временной и пообещали заняться ремонтом и перехода, и ливнёвок, если найдётся необходимое финансирование.
Напомним, жаловались белгородцы и на переход на остановке «Сокол». БГБ провело небольшой ремонт.