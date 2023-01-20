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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

«Убиться можно»: белгородцы снова пожаловались на подземку на Мичурина

Сегодня, 07:59
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода

В Белгороде подтопило отремонтированный подземный переход

Вода внутри перехода начала скапливаться после ремонта. После жалоб горожан коммунальщики принялись исправлять ситуацию, сообщили в мэрии Белгорода.

Белгородцы снова жалуются на подземные переходы в областном центре. В Telegram-канале «Белгород № 1. Люди» читатель рассказал, что ранее подземку ремонтировали, но, по всей видимости, некачественно. Там скапливается вода, вероятно, из-за неправильной установки металлических съездов для колясочников. По ним течёт вода во время дождей. Ступеньки у лестницы разной ширины. «Убиться можно», — подчеркнул горожанин.

Накануне коммунальщики начали исправлять ситуацию. В мэрии объяснили, что подтопление произошло из-за неисправности систем откачки и сети ливневых коммуникаций. Как только позволит погода, начнут чистить ливнёвки.

Также в мэрии напомнили, что в прошлом году проводили косметический ремонт перехода. Меру чиновники назвали временной и пообещали заняться ремонтом и перехода, и ливнёвок, если найдётся необходимое финансирование.

Напомним, жаловались белгородцы и на переход на остановке «Сокол». БГБ провело небольшой ремонт.

Фото: Telegram-канал «Белгород № 1. Люди»
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Мэрия#Подземный переход#Ремонт#Ливнёвка
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