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Posted Сегодня, 17:33

Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 18:52

Updated Сегодня, 18:52

У мобилизованного белгородца в госпитале украли сапоги

Сегодня, 17:33
Фото: 1MI
Мать мобилизованного попросила губернатора помочь её сыну с новой обувью. По словам женщины, ему не в чем ходить по грязи.

Как выяснилось во время прямого эфира «10 вопросов губернатору», не все мобилизованные в воинской части дружны и честны. Случаются и кражи среди своих же. Так, мать одного из призывников сообщила о краже обуви у её сына, пока тот лежал в госпитале. Белгородка призналась, что не может сама помочь, поэтому попросила посодействовать Вячеслава Гладкова.

Пока мой сын находился на лечении в больнице, у него украли сапоги. Он в морозы был в ботинках, сейчас там, где он находится, грязь. У меня нет возможности передать ему сапоги.
Надежда, мать мобилизованного

Вячеслав Гладков не отказал женщине в помощи. Губернатор сообщил, что с ней уже связались — завтра постараются её сына обуть. Также глава отметил, что это сейчас самая простая проблема.

Вот, что значит мама: что поел, во что одет, во что обут. Так, наверное, и должно быть. Не переживайте, поможем. Это самая лёгкая проблема, которая у нас с вами есть.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Спецоперация#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Мобилизованный#Кража#Воинская часть#Госпиталь
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