У мобилизованного белгородца в госпитале украли сапоги

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Как выяснилось во время прямого эфира «10 вопросов губернатору», не все мобилизованные в воинской части дружны и честны. Случаются и кражи среди своих же. Так, мать одного из призывников сообщила о краже обуви у её сына, пока тот лежал в госпитале. Белгородка призналась, что не может сама помочь, поэтому попросила посодействовать Вячеслава Гладкова.
Пока мой сын находился на лечении в больнице, у него украли сапоги. Он в морозы был в ботинках, сейчас там, где он находится, грязь. У меня нет возможности передать ему сапоги.
Надежда, мать мобилизованного
Вячеслав Гладков не отказал женщине в помощи. Губернатор сообщил, что с ней уже связались — завтра постараются её сына обуть. Также глава отметил, что это сейчас самая простая проблема.
Вот, что значит мама: что поел, во что одет, во что обут. Так, наверное, и должно быть. Не переживайте, поможем. Это самая лёгкая проблема, которая у нас с вами есть.
Вячеслав Гладков