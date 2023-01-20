У мобилизованного белгородца в госпитале украли сапоги

Как выяснилось во время прямого эфира «10 вопросов губернатору», не все мобилизованные в воинской части дружны и честны. Случаются и кражи среди своих же. Так, мать одного из призывников сообщила о краже обуви у её сына, пока тот лежал в госпитале. Белгородка призналась, что не может сама помочь, поэтому попросила посодействовать Вячеслава Гладкова.