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Posted Сегодня, 16:24

Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

У пригородных автобусов Белгорода изменилось расписание

Сегодня, 16:24
Фото: 1MI
О новом расписании пригородных автобусов сообщили в официальной группе «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» в социальных сетях.

Расписание автобусов белгородской агломерации изменится с 23 января. Перемены коснутся следующих маршрутов:

  • Маршрут № 101 «Рынок „Салют“ — Пушкарное». Время отправления автобуса от рынка Салют было изменено с 12:30 на 12:25, с 13:20 на 13:15, с 15:10 на 15:25.
    Из села Пушкарное отменён рейс в 21:50, добавлен рейс в 13:20 (понедельник–суббота).
    В воскресенье добавится рейс на 13:20 с отправлением из Пушкарного.
    От рынка Салют изменено время с 12:30 на 12:25, с 15:10 на 15:25;
  • Маршрут № 111 «Энергомаш — Никольское». Время отправления автобуса с Энергомаша изменено с 16:00 на 16:20 (понедельник–пятница);
  • Маршрут № 113 «Рынок „Салют“ — хутор Сумской». Время отправления автобуса от рынка «Салют» изменено с 14:00 на 14:05, 14:55 на 14:45, с 17:05 на 17:00, с 18:10 на 18:20, с 19:15 на 19:50, с 20:20 на 20:40 (понедельник–суббота).
    Заезд в Пушкарное будет осуществляться рейсом с отправлением в 17:07.
    В воскресенье рейс от рынка Салют изменён с 14:00 на 14:05;
  • Маршрут № 123 «Железнодорожный вокзал — Крутой Лог». Время отправления автобуса от железнодорожного вокзала изменено с 9:00 на 8:50, с 17:50 на 17:40, с 20:00 на 19:30.
    Из села Крутой Лог время отправления автобуса изменено с 8:00 на 7:50, с 10:00 на 9:30, с 17:00 на 16:45, с 18:40 на 18:20, с 20:45 на 20:00 (понедельник–воскресенье);
  • Маршрут № 142 «Энергомаш — Весёлая Лопань». Время отправления автобуса с Энергомаша изменено с 18:40 на 18:30 (понедельник–пятница);
  • Маршрут № 172 «Энергомаш — микрорайон Стрелецкое-72». Время отправления автобуса из хутора Малиново изменено с 6:25 на 6:10, с 19:30 на 19:45.
    От Энергомаша время отправления автобуса изменено с 5:50 на 5:35, с 18:50 на 19:00 (понедельник–суббота);
    В воскресенье изменено время отправления автобуса с 19:30 на 19:45, из Малиново;
  • Маршрут № 223 «Рынок „Салют“ — микрорайон Садовый — микрорайон Пушкарное-78 — микрорайон Драгунское-75». Время отправления автобуса от рынка Салют изменено с 7:15 на 7:16, с 12:00 на 11:50, с 13:50 на 13:45.
    Из микрорайона Садовый отменён рейс в 21:10, добавлен рейс в 12:50 (понедельник–пятница);
  • Маршрут № 223А «Рынок „Салют“ — Болховец — ООО „Энергия“»: Время отправления автобуса от рынка «Салют» изменено с 7:22 на 7:25, с 17:15 на 17:12, с 19:30 на 19:25, с 20:10 на 20:20.
    С улицы Ягодная с 6:45 на 6:40 (понедельник-пятница);
    В выходные дни (суббота-воскресенье) время отправления автобуса от рынка Салют изменено с 7:22 на 7:25, с 20:10 на 20:20. С улицы Ягодная с 6:45 на 6:40.
  • Маршрут № 223Д «Рынок „Салют“ — Драгунское». Время отправления автобуса от рынка «Салют» изменено с 7:25 на 7:35, с 9:35 на 9:30, с 15:35 на 15:50.
    Из Драгунского время отправления автобуса изменено с 6:25 на 6:30, с 8:25 на 8:30, с 16:35 на 16:45 (понедельник-пятница);
  • Маршрут № 229 «„Сити Молл“ — сады „Березка“ — Юго-западное кладбище». Время отправления автобуса от СНТ «Берёзка» изменено с 14:00 на 13:35 (понедельник-пятница).

Напомним, что с 1 января автобусы в Белгородской агломерации ездят по 132 маршрутам. В их число входят 45 городских и 87 пригородных маршрутов.

Большую часть контрактов «взяла» на себя Единая транспортная компания — 15. ЕТК будет обслуживать 36 маршрутов. С ООО «Белгородский пассажирский транспорт» заключили три контракта на обслуживание девяти маршрутов, с ООО «Автомиг» — 11 контрактов на 30 маршрутов.

Ранее также подорожал проезд в пригородном маршруте Белгородского района. Из-за чего это вышло — в материале «Бел.Ру».

Почему подорожал проезд в пригородном маршруте Белгородского района
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#Артем Черненко#Общество#Белгородский район#Белгород#Автобус#Расписание#Проезд
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