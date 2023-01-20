У пригородных автобусов Белгорода изменилось расписание

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Расписание автобусов белгородской агломерации изменится с 23 января. Перемены коснутся следующих маршрутов:
Напомним, что с 1 января автобусы в Белгородской агломерации ездят по 132 маршрутам. В их число входят 45 городских и 87 пригородных маршрутов.
Большую часть контрактов «взяла» на себя Единая транспортная компания — 15. ЕТК будет обслуживать 36 маршрутов. С ООО «Белгородский пассажирский транспорт» заключили три контракта на обслуживание девяти маршрутов, с ООО «Автомиг» — 11 контрактов на 30 маршрутов.
Ранее также подорожал проезд в пригородном маршруте Белгородского района. Из-за чего это вышло — в материале «Бел.Ру».