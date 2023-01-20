Собаку в Белгороде убили при отлове на глазах у хозяйки

На днях журналистам рассказали историю убийства собаки Лисы на улице Железнякова. Это произошло, когда с животным гуляла хозяйка. Служба отлова выстрелила в собаку дротиком с наркозом, и это несмотря на то, что белгородка кричала, что собака не бездомная. Лиса в итоге умерла.