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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Собаку в Белгороде убили при отлове на глазах у хозяйки

Сегодня, 14:31
Фото: 1MI
Как объяснила зоозащитница Галина Стебловская, это почти рядовой случай. Тем не менее она советует обратиться в правоохранительные органы, пишет Go31.ru.

На днях журналистам рассказали историю убийства собаки Лисы на улице Железнякова. Это произошло, когда с животным гуляла хозяйка. Служба отлова выстрелила в собаку дротиком с наркозом, и это несмотря на то, что белгородка кричала, что собака не бездомная. Лиса в итоге умерла.

Ситуацию прокомментировала председательница белгородской зоозащитной организации «Преданность» Галина Стебловская. По её словам, это почти рядовой случай. Она отметила, что по закону отлов должен осуществляться гуманным способом. Дротик с наркозом — только на крайний случай.

Нередко этим законом пренебрегают. Во-первых, при отлове должен быть ветеринар, который рассчитает необходимую дозу наркоза. Во-вторых, отлавливают собаку только в том случае, если поступала конкретная заявка. То, что на собак с хозяевами придут такие заявки, весьма сомнительно.

Как рассказала Стебловская, порой стреляют в любую собаку, которую видят. На памяти зоозащитницы были случаи, когда не щадили даже породистых псов. Так или иначе специалист призывает обращаться в правоохранительные органы. Если в полиции людям откажут, то следует писать заявление в прокуратуру.

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