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Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Снова под огнём ВСУ: белгородский хутор в очередной раз попал под обстрел

Сегодня, 08:51
Фото: Bel.ru

Хутор Панков в белгородском приграничье снова попал под обстрел

СМС-рассылку с просьбой спуститься в укрытия в районе 11:30 получили жители хутора Панков в Шебекинском горокруге.
Сюжет
Обстрел

Белгородская область вновь находится под огнём ВСУ. Атакован хутор Панков в Шебекинском горокруге. Местные жители получили рассылку с просьбой немедленно спуститься в укрытия. Официальной информации о последствиях обстрела и пострадавших пока нет.

Накануне сразу шесть населённых пунктов округа попали под обстрел со стороны Украины. Известно, что 19 января обстреляли хутор Балки дважды, хутора Панков и Мухин, посёлки Ленинский, Первомайский и Красное.

За день обстрелам подверглись шесть населённых пунктов Шебекинского округа
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#Наталья Корявых#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Обстрел ВСУ#Хутор Панков#Смс#Предупреждения#Укрытия
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