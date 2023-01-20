Снова под огнём ВСУ: белгородский хутор в очередной раз попал под обстрел

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Белгородская область вновь находится под огнём ВСУ. Атакован хутор Панков в Шебекинском горокруге. Местные жители получили рассылку с просьбой немедленно спуститься в укрытия. Официальной информации о последствиях обстрела и пострадавших пока нет.
Накануне сразу шесть населённых пунктов округа попали под обстрел со стороны Украины. Известно, что 19 января обстреляли хутор Балки дважды, хутора Панков и Мухин, посёлки Ленинский, Первомайский и Красное.