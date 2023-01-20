Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
В прошлом году штамм «кракен» был обнаружен в США. В России в январе был зарегистрирован первый случай заражения новым вариантом коронавирусной инфекции, который получил наименование «кракен».
Отмечается, что в Белгородской области этот тип вируса не выявили. Руководитель регионального минздрава Андрей Иконников дал комментарий, что случаев заражения «кракеном» в области не было.
«Пока я такого не слышал, чтобы у нас появился такой подтип», — отметил министр.
Он добавил, что в Белгородской области исследование на наличие нового субварианта не делается. Данные направляются в институт Роспотребнадзора, однако положительных результатов не поступало. «Кракен”(ХВВ.1.5) является подвидом омикрон-штамма. Предполагается, что он отличается наибольшей заразностью.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что первый случай заражения «кракеном» был установлен в Пензенской области. Отмечается, что в этой связи не планируется введение ограничений.
«Заболевшая — жительница Пензы в возрасте 32 лет, работник административного подразделения промышленного объекта. Заболевшая не была привита. Заболела 27 декабря 2022 года; выявлена стандартная клиника ОРВИ. Участковым терапевтом назначено стандартное лечение, взят мазок на COVID, открыт больничный лист. Заболевание протекало в легкой форме, закончилось выздоровлением 2 января 2023 года», — говорится в сообщении.
Врач-инфекционист Андрей Поздняков дал комментарий относительно отличий нового субварианта коронавируса от других штаммов. Специалист подчеркнул, что симптомы у нового штамма такие же, как и у других подштаммов омикрона.
Какие признаки встречаются наиболее часто:
«Наиболее существенное отличие этого штамма в том, что он является „правнуком“ омикрона, то есть это, по сути, тот же самый штамм омикрон, но с изменениями в части S-белка, что позволяет ему лучше других маскироваться от антительного ответа, даже у тех людей, которые переносили омикрон в разных вариациях», — отметил Поздняков.
Эксперт дал комментарий, что в качестве профилактических мер, чтобы не заразиться «кракеном», требуется избегать мест скопления людей и вести здоровый образ жизни, чтобы укрепить иммунную систему.
Отмечается, что при заражении омикроном, в том числе «кракеном», пациентов может беспокоить пульсирующая головная боль. У детей могут появиться высыпания, симптомы крупа и бронхиальной обструкции. Есть мнения, что вирус наиболее опасен для детей и пенсионеров, граждан с тяжелыми патологиями.
Пройти вакцинацию или ревакцинацию можно в медицинских организациях и мобильных пунктах. Прививка позволяет укрепить иммунитет и усилить сопротивляемость организма к новому мутирующему вирусу. Перечень медорганизаций в Белгороде:
Перед тем как прибыть в медицинское учреждение, рекомендуется записаться и уточнить график работы, наличие вакцин.