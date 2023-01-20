«Наиболее существенное отличие этого штамма в том, что он является „правнуком“ омикрона, то есть это, по сути, тот же самый штамм омикрон, но с изменениями в части S-белка, что позволяет ему лучше других маскироваться от антительного ответа, даже у тех людей, которые переносили омикрон в разных вариациях», — отметил Поздняков.