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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Штамм «кракен» в Белгороде — стоит ли делать прививку от ковида

Сегодня, 13:56
Фото: 1MI
Штамм «кракен» в Белгороде — стоит ли делать прививку от ковида
В России в январе 2023 года появились новости о выявлении подштамма «кракен». Последние новости об эпидемиологической ситуации в Белгороде — в нашем материале.

Есть ли случаи заражения подвидом ковида «кракен» в Белгороде

В прошлом году штамм «кракен» был обнаружен в США. В России в январе был зарегистрирован первый случай заражения новым вариантом коронавирусной инфекции, который получил наименование «кракен».

Отмечается, что в Белгородской области этот тип вируса не выявили. Руководитель регионального минздрава Андрей Иконников дал комментарий, что случаев заражения «кракеном» в области не было. 

«Пока я такого не слышал, чтобы у нас появился такой подтип», — отметил министр.

Он добавил, что в Белгородской области исследование на наличие нового субварианта не делается. Данные направляются в институт Роспотребнадзора, однако положительных результатов не поступало. «Кракен”(ХВВ.1.5) является подвидом омикрон-штамма. Предполагается, что он отличается наибольшей заразностью. 

Есть ли случаи заражения подвидом ковида «кракен» в Белгороде
Фото: 1MI

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что первый случай заражения «кракеном» был установлен в Пензенской области. Отмечается, что в этой связи не планируется введение ограничений. 

«Заболевшая — жительница Пензы в возрасте 32 лет, работник административного подразделения промышленного объекта. Заболевшая не была привита. Заболела 27 декабря 2022 года; выявлена стандартная клиника ОРВИ. Участковым терапевтом назначено стандартное лечение, взят мазок на COVID, открыт больничный лист. Заболевание протекало в легкой форме, закончилось выздоровлением 2 января 2023 года», — говорится в сообщении.
Есть ли случаи заражения подвидом ковида «кракен» в Белгороде
Фото: 1MI

Симптомы и отличия «кракена» от остальных штаммов

Врач-инфекционист Андрей Поздняков дал комментарий относительно отличий нового субварианта коронавируса от других штаммов. Специалист подчеркнул, что симптомы у нового штамма такие же, как и у других подштаммов омикрона. 

Какие признаки встречаются наиболее часто:

  • лихорадка, субфебрильная температура;
  • ринит;
  • кашель;
  • интоксикация;
  • головная и мышечная боль.
Симптомы и отличия «кракена» от остальных штаммов
Фото: 1MI

«Наиболее существенное отличие этого штамма в том, что он является „правнуком“ омикрона, то есть это, по сути, тот же самый штамм омикрон, но с изменениями в части S-белка, что позволяет ему лучше других маскироваться от антительного ответа, даже у тех людей, которые переносили омикрон в разных вариациях», — отметил Поздняков.

Эксперт дал комментарий, что в качестве профилактических мер, чтобы не заразиться «кракеном», требуется избегать мест скопления людей и вести здоровый образ жизни, чтобы укрепить иммунную систему. 

Отмечается, что при заражении омикроном, в том числе «кракеном», пациентов может беспокоить пульсирующая головная боль. У детей могут появиться высыпания, симптомы крупа и бронхиальной обструкции. Есть мнения, что вирус наиболее опасен для детей и пенсионеров, граждан с тяжелыми патологиями. 

Симптомы и отличия «кракена» от остальных штаммов
Фото: 1MI

Вакцинация от ковида в Белгороде: адреса ближайших пунктов

Пройти вакцинацию или ревакцинацию можно в медицинских организациях и мобильных пунктах. Прививка позволяет укрепить иммунитет и усилить сопротивляемость организма к новому мутирующему вирусу. Перечень медорганизаций в Белгороде:

  • поликлиника № 1 (Белгородский проспект, 95а);
  • поликлиника № 4 (Садовая улица, 17а);
  • поликлиника № 2 (Народный бульвар, 51);
  • поликлиника № 7 (улица Губкина 4б);
  • поликлиника № 6 (улица Костюкова, 1б);
  • поликлиника № 8 (улица Есенина, 48б);
  • Белгородская ЦРБ (улица Королева 75, село Стрелецкое);
  • Корочанская ЦРБ (улица Кураковка, 42, село Дальняя Игуменка);
  • Октябрьская районная больница (улица Чкалова, 7, п. г. т. Октябрьский). 

Весь перечень прививочных пунктов в Белгороде и Белгородской области можно найти на картах 2gis.ru и yandex.ru.

Перед тем как прибыть в медицинское учреждение, рекомендуется записаться и уточнить график работы, наличие вакцин.

Вакцинация от ковида в Белгороде: адреса ближайших пунктов
Фото: 1MI
#Коронавирус#Вакцинация#Омикрон#Белгород
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