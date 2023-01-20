Разнообразие видов игрушек для детей: по возрасту, полу, назначению

В настоящее время игрушки для детей уже не так четко разграничены между полами. Конечно же, куклы предназначены девочкам, а машинки — мальчикам. Однако некоторых девчонок, как и их мам, увлекают автомобили. А мальчишкам, как и отцу, интересна кухня. Так что тут нужно ориентироваться на предпочтения маленькой личности.