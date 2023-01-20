Расходы на инициативное бюджетирование в Белгородской области сократили в шесть раз

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Расходы на инициативное бюджетирование в Белгородской области существенно сократили. На реализацию проектов в этом году выделили 350 млн рублей, а выбрали всего 127 предложений из 1,2 тыс.
Для сравнения: в 2022 году отобрали 830 проектов и потратили на них рекордные 2,1 млрд рублей. Таким образом, сокращение расходов привело к уменьшению количества проектов, которые могут рассчитывать на поддержку в разных районах области.
К примеру, в Старом Осколе в прошлом году реализовали 32 проекта, а в этом году взяли всего четыре. Из общего числа предложений в этом году выбрали около 130. Оставшиеся инициативы планируют реализовать в течение трёх лет за счёт муниципалитетов.
Что касается Белгорода, то до 1 сентября в областном центре планируют завершить восемь проектов. В их числе — благоустройство дворов, обустройство детских и спортивной площадок, ремонт подпорной стены на проспекте Ватутина.