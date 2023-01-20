Расходы на инициативное бюджетирование в Белгородской области сократили в шесть раз

К примеру, в Старом Осколе в прошлом году реализовали 32 проекта, а в этом году взяли всего четыре. Из общего числа предложений в этом году выбрали около 130. Оставшиеся инициативы планируют реализовать в течение трёх лет за счёт муниципалитетов.