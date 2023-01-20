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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Расходы на инициативное бюджетирование в Белгородской области сократили в шесть раз

Сегодня, 15:14
Фото: 1MI
В текущем году на реализацию проектов выделили 350 млн рублей. Из 1,2 тыс. инициатив отобрали только 127. На значительное сокращение обратили внимание журналисты портала Oskol City.

Расходы на инициативное бюджетирование в Белгородской области существенно сократили. На реализацию проектов в этом году выделили 350 млн рублей, а выбрали всего 127 предложений из 1,2 тыс.

Для сравнения: в 2022 году отобрали 830 проектов и потратили на них рекордные 2,1 млрд рублей. Таким образом, сокращение расходов привело к уменьшению количества проектов, которые могут рассчитывать на поддержку в разных районах области.

К примеру, в Старом Осколе в прошлом году реализовали 32 проекта, а в этом году взяли всего четыре. Из общего числа предложений в этом году выбрали около 130. Оставшиеся инициативы планируют реализовать в течение трёх лет за счёт муниципалитетов.

Что касается Белгорода, то до 1 сентября в областном центре планируют завершить восемь проектов. В их числе — благоустройство дворов, обустройство детских и спортивной площадок, ремонт подпорной стены на проспекте Ватутина.

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#Наталья Корявых#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Благоустройство#Проекты#Общество#Новости Белгорода#Инициативное бюджетирование#Расходы#Сокращение
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