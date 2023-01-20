Пропавшего в канун старого Нового года белгородца нашли убитым

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Стало известно, куда пропал 49-летний шебекинец. Он ушёл из дома 13 января и не вернулся. Оказалось, что мужчину убили. До этого в полицию заявил 26-летний сын пропавшего.
Как сообщили в следкоме, потерпевший выпивал вместе со знакомым дома у последнего. Во время застолья мужчины поссорились. 50-летний злоумышленник ножом несколько раз ударил пострадавшего в грудь. Мужчина умер.
Нападавший испугался и решил спрятать тело. Он сбросил его в технический колодец во дворе дома. Там труп нашли правоохранители. Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.