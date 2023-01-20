Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Пропавшего в канун старого Нового года белгородца нашли убитым

Сегодня, 14:28
Фото: 1MI
Правоохранители узнали, что произошло с 49-летним мужчиной, который ушёл из дома 13 января. Его убил знакомый во время застолья. До этого мужчины поругались. О случившемся рассказали в региональном СК.

Стало известно, куда пропал 49-летний шебекинец. Он ушёл из дома 13 января и не вернулся. Оказалось, что мужчину убили. До этого в полицию заявил 26-летний сын пропавшего. 

Как сообщили в следкоме, потерпевший выпивал вместе со знакомым дома у последнего. Во время застолья мужчины поссорились. 50-летний злоумышленник ножом несколько раз ударил пострадавшего в грудь. Мужчина умер.

Нападавший испугался и решил спрятать тело. Он сбросил его в технический колодец во дворе дома. Там труп нашли правоохранители. Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

В белгородском приграничье ищут пропавшего в канун старого Нового года мужчину
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде нашли пропавшего на машине мужчинуВ Белгородской области пропал 52-летний мужчинаВ Старом Осколе пропал мужчина
#Наталья Корявых#Происшествия#Убийство#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Следком#Пропавший#Застолье#Нож#Труп#Колодец
Подпишитесь
Разрушенный дом, выбитые окна, повреждённое авто: Гладков уточнил результаты обстрела
Сегодня, 14:01
Прокуратура проверила ремонт многоэтажек в Старом Осколе после публикации «Бел.Ру»
Сегодня, 14:07
Я не я и хата не моя: БИК не признаёт вину в проблемах с канализацией под Белгородом
Сегодня, 06:31
Жилой дом в Белгородской области загорелся в результате обстрела ВСУ
Сегодня, 12:15
От обстрелов ВСУ в Шебекинском горокруге пострадали более 400 домов и квартир
Сегодня, 13:43
Зачем в Белгороде полтора месяца проверяют систему оповещения
Сегодня, 16:41