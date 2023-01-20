Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Прокуратура проверила ремонт многоэтажек в Старом Осколе после публикации «Бел.Ру»

Сегодня, 14:07
Фото: Татьяна Панарина / Bel.ru

Проверка прокуратуры в два раза ускорила ремонт многоэтажек в Старом Осколе

Подрядчики сорвали сроки капремонта минувшей осенью. Многоэтажки должны были отремонтировать к 30 ноября 2022 года. Строители затянули работы в двух бывших общежитиях юго-западной части города: в микрорайонах Молодогвардеец и Интернациональный.

«Бел.Ру» ранее писало об этом. На публикацию издания отреагировала местная прокуратура и организовала проверочные мероприятия.

Старооскольская городская прокуратура вынесла представления в адрес руководителей подрядных организаций. В результате работа на объектах активизировалась. На сегодня ремонт жилья практически завершён — процент готовности возрос более чем в два раза. Ремонт многоквартирных домов теперь контролирует ещё и прокурор Старого Оскола.

В Старом Осколе сорвали сроки капремонта в жилых домах
Узнать подробнее
Читайте также:
В Старом Осколе несколько дней не отапливается многоэтажкаВ Старом Осколе завершились работы по восстановлению водоснабжения после аварииКачество ремонта детского сада в Старом Осколе проверит специальная комиссия
#Татьяна Панарина#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Капремонт домов#Общежития
Подпишитесь
Разрушенный дом, выбитые окна, повреждённое авто: Гладков уточнил результаты обстрела
Сегодня, 14:01
Я не я и хата не моя: БИК не признаёт вину в проблемах с канализацией под Белгородом
Сегодня, 06:31
Жилой дом в Белгородской области загорелся в результате обстрела ВСУ
Сегодня, 12:15
От обстрелов ВСУ в Шебекинском горокруге пострадали более 400 домов и квартир
Сегодня, 13:43
Зачем в Белгороде полтора месяца проверяют систему оповещения
Сегодня, 16:41