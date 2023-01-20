Прокуратура проверила ремонт многоэтажек в Старом Осколе после публикации «Бел.Ру»

Старооскольская городская прокуратура вынесла представления в адрес руководителей подрядных организаций. В результате работа на объектах активизировалась. На сегодня ремонт жилья практически завершён — процент готовности возрос более чем в два раза. Ремонт многоквартирных домов теперь контролирует ещё и прокурор Старого Оскола.