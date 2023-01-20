Почему подорожал проезд в пригородном маршруте Белгородского района

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Маршрут № 133 «Сити Молл — с. Таврово-7 — Дубовская Застава» с начала года изменил путь следования. Конечная остановка была перенесена с "Энергомаша" на «Сити Молл». Также по маршруту изменилась стоимость проезда.
Как сообщили «Бел.Ру» в правительстве области, увеличение общей стоимости проезда по всему пригородному маршруту № 133 произошло из-за включения в путь следования дополнительных улиц. О расширении маршрута просили местные жители, добавили в правительстве.
Напомним, что за поездку от «Сити Молла» до Дубовской Заставы теперь придётся заплатить 26 рублей по карте и 30 руб. 50 коп — при оплате наличными.
Ранее поездка от города до Дубовской Заставы обходилась пассажирам в 41 рубль при оплате по банковской карте из-за добавления 20 рублей городского тарифа. Сейчас автобус отправляется от «Сити Молла», поэтому 20 рублей дополнительно оплачивать не нужно. В пригороде же оплата идёт по километражу. Из-за изменения маршрута путь от «Сити Молла» до Дубовской Заставы увеличился, поэтому выросла и максимальная стоимость поездки до 26 рублей.
Напомним, что белгородцы также недовольны тем, что в Таврово — 7 нет ни одной остановки по маршруту автобуса № 133. На это в правительстве заявили, что в 2023 году в микрорайоне планируют обустроить четыре дополнительных остановки — на улице Мирная в районе дома № 35 и № 2, на улице Октябрьская возле дома № 32А, а также на улице Отрадная в районе дома № 7.
Сейчас, по данным правительства, остановки обустроены на улице Индустриальная напротив дома № 12, на улице Отрадная, 42 напротив офиса семейного врача, на Белгородском переулке, 35А, а также на улице Спортивная напротив дома № 63.
Также в правительстве добавили, что на всех пригородных маршрутах, в том числе на маршруте № 133, тарифы на проезд с 2019 года не изменялись. Стоимость проезда по пригородному маршруту определяется исходя из протяжённости соответствующего участка пути, поэтому изменение протяжённости повлечёт изменение стоимости проезда на этом участке.