Почему подорожал проезд в пригородном маршруте Белгородского района

Напомним, что белгородцы также недовольны тем, что в Таврово — 7 нет ни одной остановки по маршруту автобуса № 133. На это в правительстве заявили, что в 2023 году в микрорайоне планируют обустроить четыре дополнительных остановки — на улице Мирная в районе дома № 35 и № 2, на улице Октябрьская возле дома № 32А, а также на улице Отрадная в районе дома № 7.