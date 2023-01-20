Планы на проведение реконструкции парка Ленина и набережной Везёлки остались в силе

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
20 января губернатор Вячеслав Гладков провёл выездное совещание с новым мэром Белгорода Валентином Демидовым. Стороны обсудили планы развития областного центра на ближайшие годы.
По итогам встречи стало известно, что от планов реконструкции парка Ленина, Центрального пляжа и набережной Везёлки не отказались. Сейчас проекты проходят экспертизу. На этап строительства их должны перевести уже в этом году.
Помимо реконструкции, губернатор и мэр обсудили выстраивание грамотной бюджетной политики. Вячеслав Гладков напомнил, что отвечать на запросы белгородцев, в том числе по вопросам благоустройства, нужно исходя из возможностей городского бюджета.
Губернатор порекомендовал мэру поставить задачу по ежегодному увеличению собственных муниципальных доходов. «Только на бюджет региона рассчитывать — категорически неправильное решение», — подчеркнул глава региона.
Отдельным вопросом было обеспечение безопасности жителей. Так, на следующей неделе произвольно выберут дома, в которых проверят доступность укрытий. Открыты они должны быть в течение двух минут с момента поступления сигнала об опасности.