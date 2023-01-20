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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

От обстрелов ВСУ в Шебекинском горокруге пострадали более 400 домов и квартир

Сегодня, 13:43
Фото: Telegram-канал Владимира Жданова

Под Белгородом восстанавливают разрушенное обстрелами жильё

Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов и замминистра строительства области Валерий Гридчин проверили ход работ по восстановлению домов в машзаводском микрорайоне. Ранее домовладения пострадали от обстрелов. Об этом Жданов рассказал в своём Telegram-канале.

Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов и замминистра строительства области Валерий Гридчин проверили, как восстанавливают дома в машзаводском микрорайоне. Ранее здания получили повреждения из-за обстрелов.

В домах пострадали кровля, стёкла, фасады, заборы. Работы выполняют поэтапно, но в первую очередь восстанавливают тепловой контур. Также Жданов отметил, что некоторые собственники обеспокоены, что отремонтируют не всё. Чиновник пообещал, что такого не случится.

«В обязательном порядке повреждённое имущество будет отремонтировано в полном объёме из материалов, аналогичных утраченным. В случае необходимости свою оценку повреждениям и заключение по необходимым видам работ дают эксперты», — заявил глава муниципалитета.

Работы в Шебекинском горокруге предстоит немало. Повреждения зафиксировали более чем в 400 домовладениях.

Вместе с тем некоторые шебекинцы всё ещё ждут, когда приступят к восстановлению их домов. Среди них — семья пострадавшей при обстреле «Градами» девочки. Происшествие случилось ещё в ноябре. Шебекинцам пока приходится снимать жильё.

Фото: Telegram-канал Владимира Жданова
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#Наталья Корявых#Спецоперация#Восстановление домов#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Владимир Жданов#Обстрел ВСУ#Повреждение#Дома#Квартиры
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