От обстрелов ВСУ в Шебекинском горокруге пострадали более 400 домов и квартир

Вместе с тем некоторые шебекинцы всё ещё ждут, когда приступят к восстановлению их домов. Среди них — семья пострадавшей при обстреле «Градами» девочки. Происшествие случилось ещё в ноябре. Шебекинцам пока приходится снимать жильё.