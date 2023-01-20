От обстрелов ВСУ в Шебекинском горокруге пострадали более 400 домов и квартир

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов и замминистра строительства области Валерий Гридчин проверили, как восстанавливают дома в машзаводском микрорайоне. Ранее здания получили повреждения из-за обстрелов.
В домах пострадали кровля, стёкла, фасады, заборы. Работы выполняют поэтапно, но в первую очередь восстанавливают тепловой контур. Также Жданов отметил, что некоторые собственники обеспокоены, что отремонтируют не всё. Чиновник пообещал, что такого не случится.
«В обязательном порядке повреждённое имущество будет отремонтировано в полном объёме из материалов, аналогичных утраченным. В случае необходимости свою оценку повреждениям и заключение по необходимым видам работ дают эксперты», — заявил глава муниципалитета.
Работы в Шебекинском горокруге предстоит немало. Повреждения зафиксировали более чем в 400 домовладениях.
Вместе с тем некоторые шебекинцы всё ещё ждут, когда приступят к восстановлению их домов. Среди них — семья пострадавшей при обстреле «Градами» девочки. Происшествие случилось ещё в ноябре. Шебекинцам пока приходится снимать жильё.