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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

«Ничего не предвещало беды»: очевидцы рассказали о массированном обстреле приграничья

Сегодня, 06:53
Фото: скриншот из видео

Очевидцы рассказали об обстрелах белгородского приграничья

19 января под обстрел попал посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге. Местные жители рассказали, как населённый пункт подвергся атаке. Репортаж с места событий представили журналисты ГТРК «Белгород».
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Обстрел

Жители Ленинского в Шебекинском горокруге рассказали, как населённый пункт попал под обстрел. Посёлок атаковали в районе 9:00. Со слов местных жителей, они услышали четыре громких залпа.

Татьяна Викторовна во время прилётов находилась в доме. Она услышала свист и спустилась в подвал. Взрывной волной в домовладении выбило окна. Женщина показала, куда попали снаряды, — в сарай и находящийся неподалёку дом.

Другой местный житель ещё спал, когда начался обстрел. Он услышал взрыв сквозь сон. Оказалось, что снаряд разорвался в нескольких десятках метров от его дома.

Один из снарядов угодил в жилой дом, который хозяева покинули несколько месяцев назад. Восстановлению домовладение не подлежит.

Пенсионер Николай Степанович поделился, что в день обстрела ничего не предвещало беды, а они с женой занимались домашними делами. Вскоре пенсионеры услышали, как разбилось стекло в соседней комнате. Окна в доме уцелели, разбилась люстра.

19 января сразу несколько населённых пунктов региона попали под обстрелы. В одном только Шебекинском горокруге атаковали шесть хуторов и сёл.

Видео: ГТРК «Белгород»
За день обстрелам подверглись шесть населённых пунктов Шебекинского округа
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