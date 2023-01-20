«Ничего не предвещало беды»: очевидцы рассказали о массированном обстреле приграничья

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Жители Ленинского в Шебекинском горокруге рассказали, как населённый пункт попал под обстрел. Посёлок атаковали в районе 9:00. Со слов местных жителей, они услышали четыре громких залпа.
Татьяна Викторовна во время прилётов находилась в доме. Она услышала свист и спустилась в подвал. Взрывной волной в домовладении выбило окна. Женщина показала, куда попали снаряды, — в сарай и находящийся неподалёку дом.
Другой местный житель ещё спал, когда начался обстрел. Он услышал взрыв сквозь сон. Оказалось, что снаряд разорвался в нескольких десятках метров от его дома.
Один из снарядов угодил в жилой дом, который хозяева покинули несколько месяцев назад. Восстановлению домовладение не подлежит.
Пенсионер Николай Степанович поделился, что в день обстрела ничего не предвещало беды, а они с женой занимались домашними делами. Вскоре пенсионеры услышали, как разбилось стекло в соседней комнате. Окна в доме уцелели, разбилась люстра.
19 января сразу несколько населённых пунктов региона попали под обстрелы. В одном только Шебекинском горокруге атаковали шесть хуторов и сёл.