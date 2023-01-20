Меню подушек и оливковый пляж: сколько стоит самый дорогой номер в отеле Белгорода

Так, рядом находятся целый одноимённый парк и бассейн «Лазурный». Впрочем, в последний идти даже не обязательно, особенно летом. Ведь гостям в тёплый сезон доступны: рыбалка, катание на прогулочном корабле, большой теннис под открытым небом, велопрокат, пляжный волейбол, активности у воды и кинопросмотры. Есть два пляжа — оливковый для взрослых и белый для всей семьи с двумя бассейнами.