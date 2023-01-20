Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Меню подушек и оливковый пляж: сколько стоит самый дорогой номер в отеле Белгорода

Сегодня, 12:42
Фото: 1MI

Журналисты определили самый дорогой отель в Белгороде

Хоть праздники и закончились, но душа по-прежнему требует отдыха. Если у вас в кармане есть лишних 10-20 тысяч рублей — предлагаем ознакомиться с подборкой самых дорогих номеров в отелях Белгорода. Здесь есть, на что посмотреть и о чём помечтать.

«Люкс» напротив правительства

Есть в Белгороде четырёхзвёздочная гостиница с характерным названием «Белгород». Построенный в 1956 году образец сталинского классицизма повидал за эти полвека многое: с тех пор здание обзавелось ещё несколькими этажами, внутри появились модный фитнес-зал, «Вай-Фай», ресторан, сквош-клуб.

Окнами гостиница выходит прямо на Соборную площадь: видно драмтеатр, прямо сейчас — ёлку и украшения. Для гостей организовано питание по системе шведского стола, работает винный ресторан с блюдами от шеф-повара. Когда теплеет, посетителям предлагают посидеть на летней веранде. До центра города буквально меньше минуты: рядом расположены парки, рестораны и удобный общественный транспорт. 

Фото: Сайт отеля "Белгород"

Самый дешёвый одноместный номер в этой гостинице обойдётся в 3300 рублей за ночь. За эти деньги предлагают односпальную кровать, коктейльный столик, телевизор, собственный рабочий стол, мини-холодильник, халат и тапочки, душ с ванной, а также завтрак.

Фото: Сайт отеля "Белгород"

Но гораздо интереснее, разумеется, номер класса «Люкс-3». За 12 000 рублей в сутки гостям предлагают трёхкомнатные апартаменты «высшей категории», внутри которых можно найти:

  • Гостиную
  • Кабинет
  • Спальню
  • Два санузла
  • Халат и тапочки
  • Косметику
  • Два мини-холодильника
  • Платный мини-бар
  • Кофеварку
  • Три телевизора
  • Сейф
  • Ковры. Много ковров

В стоимость также входит завтрак за шведским столом, кондиционер. Замок в номере электронный и открывается специальной карточкой.

Забронировать все номера можно как онлайн, так и позвонив по телефону отеля. Отмена за 12 часов не облагается штрафом.

Фото: Сайт отеля "Белгород"

Меню подушек и кровать по-президентски

Ещё один хороший отель тоже расположился в центре, но подальше, на улице Николая Чумичова, 30. Семиэтажный и четырхзвёздочный «Континенталь» открывает двери 138 номеров разной стоимости и разного уровня комфорта.

Кроме комнат гостям предлагают лобби-бар, игротеку, ресторан с «лучшими блюдами европейской и русской кухни», кофейню с кондитерской, обогреваемую террасу с музыкой. Также существует услуга бесплатного трансфера из отеля в аэропорт и вокзалы. Кроме того, есть возможность обратиться к меню подушек.

Рядом находятся Соборная площадь, парк Ленина, музей-диорама «Курская дуга».

Стандартный номер здесь стоит 4100 рублей за ночь. Там гостей ждут отделанная мрамором ванная комната, тропический душ, звукоизолирующие окна со шторами black out, телевизор, кондиционер, холодильник, халат, ковры и обслуживание в номере.

Фото: сайт отеля "Континенталь"

Но есть кое-что поинтереснее и, закономерно, подороже. Для состоятельных гостей отель предлагает номер «Президентский» — день в таком обойдётся в 9600 рублей. Вероятных президентов внутри ждут:

  • Кровать king size с ортопедическим матрасом
  • LCD-телевизор
  • Обеденный стол на восемь человек
  • Минибар
  • Рабочий стол
  • Два санузла, ванна и душ, также отделанные мрамором
  • Терраса с ротанговой мебелью и видом на город
  • Звукоизолирующие окна со шторами black out
  • Кондиционер
  • Кофемашина
  • Холодильник
  • Тапочки и халаты
  • Сейф
  • А также ковры, посуда и чайные наборы

Замок в номере электронный и открывается специальной карточкой. Забронировать все номера можно как онлайн, так и позвонив по телефону отеля.

Гостям также обеспечена доставка еды в номер, услуги химчистки, парковка, тренажёрный зал, финская сауна и хамам, экскурсии, прокат автомобиля и доставка багажа.

Фото: сайт отеля "Континенталь"

Оливковый пляж с видом на озеро. Да, это в Белгороде

Точнее, в Белгородском районе, в Разумном. Отель Riviera Wellness Resort находится рядом с водохранилищем, и это влияет как на предоставляемые услуги, так и на цену.

Так, рядом находятся целый одноимённый парк и бассейн «Лазурный». Впрочем, в последний идти даже не обязательно, особенно летом. Ведь гостям в тёплый сезон доступны: рыбалка, катание на прогулочном корабле, большой теннис под открытым небом, велопрокат, пляжный волейбол, активности у воды и кинопросмотры. Есть два пляжа — оливковый для взрослых и белый для всей семьи с двумя бассейнами.

Не отстаёт и зимний сезон: в это время гости могут покататься на коньках и на хаски. Если вам жалко собачек — оседлайте ледянку. А несколько ресторанов, баров, кофейня и доставка еды в номер не дадут похудеть. Даст фитнес-зал, который, разумеется, есть и здесь.

Раз уж зашла речь о баре, то отправиться туда можно и нужно без детей, сдав последних в местный детский клуб, где им покажут мастер-классы и дадут попеть в караоке.

Цена за ночь соответствующая: от 12 000 до 36 000 рублей. Так, самый дорогой номер предлагает кровать «King size», диван, письменный стол, телевизор со Smart TV и плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, кофемашину, чайный набор, чайник и утюг, гладильную доску, индивидуальный сейф с отделением для драгоценностей и мини-бар.

Как уверяют на сайте отеля, вся мебель внутри — дизайнерская, а пол — с подогревом.

Номера «подешевле» отстают не сильно: внутри есть сейфы, бары, столы и пуфики, тапочки и прочее. Но не такой роскошный вид из окна и нет дизайнерской мебели.

Фото: сайт отеля Riviera Wellness Resort
Каникулы в теробороне: белгородцы рассказали о тренировках в лагере группы «Вагнер»
Узнать подробнее
Читайте также:
Этим летом белгородцы смогут устроиться на работу в санаторий «Бригантина Белогорья»Детей военнослужащих предложили включить в первую смену лагеря «Бригантина Белогорья»Милёхин ответил, кто попадёт в санаторий «Бригантина Белогорья» в Крыму
#Артем Черненко#Общество#Эксклюзив#Белгород#Отель#Отдых#Топ#Цены#Континенталь#Ривьера#Всегда актуально
Подпишитесь
Жилой дом в Белгородской области загорелся в результате обстрела ВСУ
Сегодня, 12:15
Экс-игрок сборной России рассказал о последствиях обстрела его дома под Белгородом
Сегодня, 11:26
Я не я и хата не моя: БИК не признаёт вину в проблемах с канализацией под Белгородом
Сегодня, 06:31
Из-за повышенного спроса в Белгородской области зафиксировали дефицит антибиотиков
Сегодня, 07:56
Почему подорожал проезд в пригородном маршруте Белгородского района
Сегодня, 11:18
Выбор прожарки и мраморная говядина: в Белгороде открылась бургерная «Стейк&Бургер»
Сегодня, 12:55