Меню подушек и оливковый пляж: сколько стоит самый дорогой номер в отеле Белгорода

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Есть в Белгороде четырёхзвёздочная гостиница с характерным названием «Белгород». Построенный в 1956 году образец сталинского классицизма повидал за эти полвека многое: с тех пор здание обзавелось ещё несколькими этажами, внутри появились модный фитнес-зал, «Вай-Фай», ресторан, сквош-клуб.
Окнами гостиница выходит прямо на Соборную площадь: видно драмтеатр, прямо сейчас — ёлку и украшения. Для гостей организовано питание по системе шведского стола, работает винный ресторан с блюдами от шеф-повара. Когда теплеет, посетителям предлагают посидеть на летней веранде. До центра города буквально меньше минуты: рядом расположены парки, рестораны и удобный общественный транспорт.
Самый дешёвый одноместный номер в этой гостинице обойдётся в 3300 рублей за ночь. За эти деньги предлагают односпальную кровать, коктейльный столик, телевизор, собственный рабочий стол, мини-холодильник, халат и тапочки, душ с ванной, а также завтрак.
Но гораздо интереснее, разумеется, номер класса «Люкс-3». За 12 000 рублей в сутки гостям предлагают трёхкомнатные апартаменты «высшей категории», внутри которых можно найти:
В стоимость также входит завтрак за шведским столом, кондиционер. Замок в номере электронный и открывается специальной карточкой.
Забронировать все номера можно как онлайн, так и позвонив по телефону отеля. Отмена за 12 часов не облагается штрафом.
Ещё один хороший отель тоже расположился в центре, но подальше, на улице Николая Чумичова, 30. Семиэтажный и четырхзвёздочный «Континенталь» открывает двери 138 номеров разной стоимости и разного уровня комфорта.
Кроме комнат гостям предлагают лобби-бар, игротеку, ресторан с «лучшими блюдами европейской и русской кухни», кофейню с кондитерской, обогреваемую террасу с музыкой. Также существует услуга бесплатного трансфера из отеля в аэропорт и вокзалы. Кроме того, есть возможность обратиться к меню подушек.
Рядом находятся Соборная площадь, парк Ленина, музей-диорама «Курская дуга».
Стандартный номер здесь стоит 4100 рублей за ночь. Там гостей ждут отделанная мрамором ванная комната, тропический душ, звукоизолирующие окна со шторами black out, телевизор, кондиционер, холодильник, халат, ковры и обслуживание в номере.
Но есть кое-что поинтереснее и, закономерно, подороже. Для состоятельных гостей отель предлагает номер «Президентский» — день в таком обойдётся в 9600 рублей. Вероятных президентов внутри ждут:
Замок в номере электронный и открывается специальной карточкой. Забронировать все номера можно как онлайн, так и позвонив по телефону отеля.
Гостям также обеспечена доставка еды в номер, услуги химчистки, парковка, тренажёрный зал, финская сауна и хамам, экскурсии, прокат автомобиля и доставка багажа.
Точнее, в Белгородском районе, в Разумном. Отель Riviera Wellness Resort находится рядом с водохранилищем, и это влияет как на предоставляемые услуги, так и на цену.
Так, рядом находятся целый одноимённый парк и бассейн «Лазурный». Впрочем, в последний идти даже не обязательно, особенно летом. Ведь гостям в тёплый сезон доступны: рыбалка, катание на прогулочном корабле, большой теннис под открытым небом, велопрокат, пляжный волейбол, активности у воды и кинопросмотры. Есть два пляжа — оливковый для взрослых и белый для всей семьи с двумя бассейнами.
Не отстаёт и зимний сезон: в это время гости могут покататься на коньках и на хаски. Если вам жалко собачек — оседлайте ледянку. А несколько ресторанов, баров, кофейня и доставка еды в номер не дадут похудеть. Даст фитнес-зал, который, разумеется, есть и здесь.
Раз уж зашла речь о баре, то отправиться туда можно и нужно без детей, сдав последних в местный детский клуб, где им покажут мастер-классы и дадут попеть в караоке.
Цена за ночь соответствующая: от 12 000 до 36 000 рублей. Так, самый дорогой номер предлагает кровать «King size», диван, письменный стол, телевизор со Smart TV и плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, кофемашину, чайный набор, чайник и утюг, гладильную доску, индивидуальный сейф с отделением для драгоценностей и мини-бар.
Как уверяют на сайте отеля, вся мебель внутри — дизайнерская, а пол — с подогревом.
Номера «подешевле» отстают не сильно: внутри есть сейфы, бары, столы и пуфики, тапочки и прочее. Но не такой роскошный вид из окна и нет дизайнерской мебели.