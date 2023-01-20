Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Мечта о миллионе: белгородец выставил на продажу салфетку с рисунком за 61 млн рублей

Сегодня, 11:49
Фото: Авито
Необычное объявление появилось на «Авито».

На сайте объявлений выставили на продажу салфетку с рисунком за 61 480 000 рублей. В описании к объявлению продавец пояснил, что это самая обычная салфетка, на которой нанесён рисунок гелиевой ручкой.

Да, действительно продаётся только эта салфетка с нанесённым на неёуникальным изображением (ничего более не прилагается). Нет, я не идиот. Но это не точно.
Из описания к объявлению
Фото: Авито

Также продавец отметил, что 10% от суммы, полученной с продажи картины, отправится на благотворительность.

Возможно, это просто желание повеселиться и получить реакцию людей. Возможно, это «мечта о миллионе», которая есть у многих людей. «Вот бы мне миллион, тогда заживу», — так думает очень много людей. При этом, не отдавая себе отчёт, что жить надо здесь и сейчас, что деньги не сделают никого счастливым. Возможно, я хочу заставить людей задуматься о том, насколько сильно раздута ценность современного и не очень искусства.
Автор объявления
Читайте также:
Белгородцам через «Авито» продают военное снаряжениеРуководство «Авито» назвало экономическим вандализмом попытки запретить классифайдыДокументальный фильм об Александре Емельяненко продают на «Авито» за 50 млн рублей
#Алина Харина#Нарочно не придумаешь#Общество#Белгородская область#Картина#Продажи#Авито#Объявление
Подпишитесь
Жилой дом в Белгородской области загорелся в результате обстрела ВСУ
Сегодня, 12:15
Экс-игрок сборной России рассказал о последствиях обстрела его дома под Белгородом
Сегодня, 11:26
Я не я и хата не моя: БИК не признаёт вину в проблемах с канализацией под Белгородом
Сегодня, 06:31
Из-за повышенного спроса в Белгородской области зафиксировали дефицит антибиотиков
Сегодня, 07:56
Почему подорожал проезд в пригородном маршруте Белгородского района
Сегодня, 11:18
Выбор прожарки и мраморная говядина: в Белгороде открылась бургерная «Стейк&Бургер»
Сегодня, 12:55