Мечта о миллионе: белгородец выставил на продажу салфетку с рисунком за 61 млн рублей

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
На сайте объявлений выставили на продажу салфетку с рисунком за 61 480 000 рублей. В описании к объявлению продавец пояснил, что это самая обычная салфетка, на которой нанесён рисунок гелиевой ручкой.
Да, действительно продаётся только эта салфетка с нанесённым на неёуникальным изображением (ничего более не прилагается). Нет, я не идиот. Но это не точно.
Из описания к объявлению
Также продавец отметил, что 10% от суммы, полученной с продажи картины, отправится на благотворительность.
Возможно, это просто желание повеселиться и получить реакцию людей. Возможно, это «мечта о миллионе», которая есть у многих людей. «Вот бы мне миллион, тогда заживу», — так думает очень много людей. При этом, не отдавая себе отчёт, что жить надо здесь и сейчас, что деньги не сделают никого счастливым. Возможно, я хочу заставить людей задуматься о том, насколько сильно раздута ценность современного и не очень искусства.
Автор объявления