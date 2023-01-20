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Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Курянин дал подзатыльник и пощёчину незнакомому пятилетнему ребёнку и сел в тюрьму

Сегодня, 10:45
Фото: 1MI
В июне 2022 года мужчина на пляже подошёл к ребёнку и ударил его при свидетелях. На суде мужчина признал свою вину и извинился, сообщают «Курские известия».

В Курской области осудили мужчину за причинение побоев пятилетнему мальчику. Жителя соседнего региона приговорили к тюремному сроку.

В июне 2022 года 33-летний ранее судимый житель Суджанского района на пляже подошёл к ребёнку и дал ему подзатыльник, а затем пощёчину. Происходило это всё при свидетелях. У мальчика появилась гематома.

На суде обвиняемый признал вину, в своём поступке раскаялся и извинился. Его признали виновным в нанесении побоев. Курянина приговорили к десяти месяцам в колонии-поселении. Решение суда ещё можно обжаловать.

Курянин с четвёртого раза смог избавиться от своего соперника после развода с женой
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#Наталья Корявых#Происшествия#Курская область#Нападение#Тюрьма#Черноземье#Ребёнок
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