Курянин дал подзатыльник и пощёчину незнакомому пятилетнему ребёнку и сел в тюрьму

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В Курской области осудили мужчину за причинение побоев пятилетнему мальчику. Жителя соседнего региона приговорили к тюремному сроку.
В июне 2022 года 33-летний ранее судимый житель Суджанского района на пляже подошёл к ребёнку и дал ему подзатыльник, а затем пощёчину. Происходило это всё при свидетелях. У мальчика появилась гематома.
На суде обвиняемый признал вину, в своём поступке раскаялся и извинился. Его признали виновным в нанесении побоев. Курянина приговорили к десяти месяцам в колонии-поселении. Решение суда ещё можно обжаловать.