Кинопрокатная компания обратилась в суд с иском к кинотеатру «Русич» в Белгороде

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Согласно картотеке судебных дел, 11 января текущего года в Арбитражный суд Москвы поступил иск от кинопрокатной компании «Вольгафильм». Ответчиком по делу выступила компания «Белгородский кинопоказ» (кинотеатр «Русич»). Суть иска — взыскание вознаграждения по лицензионному договору.
Однако спустя шесть дней, 17 января, от компании «Вольгафильм» поступило письменное ходатайство о возвращении заявления.
Суд ходатайство удовлетворил, вернул заявление и приложенные к нему документы. Также постановил истцу вернуть госпошлину из федерального бюджета в размере 14 185 рублей.
Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в месячный срок с момента принятия.
Ситуацию «Бел.Ру» прокомментировал директор кинотеатра «Русич» Денис Загребайлов. По его словам, долг перед кинопрокатной компанией был за старые фильмы. Но после нового года он был полностью оплачен.
Справка. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Вольгафильм» работает в Москве с 2013 года и занимается деятельностью по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Руководитель — Сергей Спиридонов. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 21,3 млн рублей. Головная компания — Vlg.film Inc (США).