Какие продукты подорожали в Белгородской области после праздников

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Как рассказали в региональном правительстве, в перечень товаров, включённых в минимальный набор продуктов питания, входит следующее: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), баранина (кроме бескостного мяса), куры охлаждённые и мороженые, мороженая рыба, сельдь солёная, сливочное и подсолнечное масло, маргарин, молоко, сметана, творог, сыры, яйца, сахар-песок, пшеничная мука, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, рис шлифованный, пшено, горох и фасоль. Кроме того, в перечень входит вермишель, картофель, белокочанная свежая капуста, морковь, свежие огурцы, репчатый лук, яблоки, печенье, карамель, чёрный чай, соль, сухие приправы и специи.
23 декабря 2022 года были внесены изменения по следующим продуктам: исключены сыры сычужные твёрдые и мягкие, черный перец (горошек). В список добавили сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, а также сухие приправы и специи.
По состоянию на 9 января текущего года наблюдается рост цен на сыры (на 0,02% — 641 руб. за кг), мясо птицы охлаждённое и замороженное (0,17% — 155 руб. за кг), маргарин (0,23% — 217 руб. за кг), сахар-песок (0,29% — 59 руб. за кг), сливочное масло (0,31% — 680 руб. за кг). Также подорожала пшеничная мука (на 0, 32% — 47 руб. за кг), подсолнечное масло (0,46% - 128 руб. за кг), вермишель (0,59% — 61 руб. за кг), неразделанная мороженая рыба (1,09% — 150 руб. за кг), яблоки (1,36% — 73 руб. за кг), куриные яйца (1,40% — 78 руб. за 10 штук), картофель (1,71% — 23 руб. за кг), чай (1,89% — 949 руб. за кг). На 3,10% подорожала капуста белокочанная (19 руб. за кг), на 3,61% - морковь (25 руб. за кг), ещё на 6,9% - репчатый лук (25 руб. за кг), а огурцы - на 6,98% (137 руб. за кг).
Снизилась цены на молоко, свинину, сметану, творог, хлеб из ржаной муки, рис, соль, пшено, печенье.
Цены не изменились только на говядину и баранину.
Также стало известно? на сколько подорожает в 2023 году водка. Минимальные цены на алкогольную продукцию установлены в следующих размерах: 281 рубль за 0,5 л. водки (ранее — 261 рубль), 517 рублей за 0,5 л. коньяка (ранее — 480 рублей), 375 рублей за 0,5 л. бренди (348 рублей до изменений), 239 рублей за 0,75 л. игристого вина (ранее — 169 рублей).