Какие продукты подорожали в Белгородской области после праздников

По состоянию на 9 января текущего года наблюдается рост цен на сыры (на 0,02% — 641 руб. за кг), мясо птицы охлаждённое и замороженное (0,17% — 155 руб. за кг), маргарин (0,23% — 217 руб. за кг), сахар-песок (0,29% — 59 руб. за кг), сливочное масло (0,31% — 680 руб. за кг). Также подорожала пшеничная мука (на 0, 32% — 47 руб. за кг), подсолнечное масло (0,46% - 128 руб. за кг), вермишель (0,59% — 61 руб. за кг), неразделанная мороженая рыба (1,09% — 150 руб. за кг), яблоки (1,36% — 73 руб. за кг), куриные яйца (1,40% — 78 руб. за 10 штук), картофель (1,71% — 23 руб. за кг), чай (1,89% — 949 руб. за кг). На 3,10% подорожала капуста белокочанная (19 руб. за кг), на 3,61% - морковь (25 руб. за кг), ещё на 6,9% - репчатый лук (25 руб. за кг), а огурцы - на 6,98% (137 руб. за кг).