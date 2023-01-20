Из-за повышенного спроса в Белгородской области зафиксировали дефицит антибиотиков

Журналисты «Бел.Ру» решили узнать в минздраве Белгородской области, есть ли проблемы с препаратами в регионе. По официальным данным, антибиотики «Амоксиклав» и «Амоксициллин» (в действующих веществах «Амоксициллин+клавулановая кислота» и «Амоксициллин» соответственно) имеются в достаточном количестве в аптеках области в форме таблеток и капсул.