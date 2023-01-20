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Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Из-за повышенного спроса в Белгородской области зафиксировали дефицит антибиотиков

Сегодня, 07:56
Фото: 1MI
При этом речь идёт только о формах выпуска «порошок/гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь». Что касается таблеток и капсул, препараты в аптеках региона есть. Подробнее сообщили в областном минздраве.

В начале января стало известно, что в нескольких регионах страны наблюдается дефицит препаратов в аптеках. В Росздравнадзоре тогда сообщили, что временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки связаны с логистическими проблемами поставщиков и производителей.

Журналисты «Бел.Ру» решили узнать в минздраве Белгородской области, есть ли проблемы с препаратами в регионе. По официальным данным, антибиотики «Амоксиклав»  и «Амоксициллин» (в действующих веществах «Амоксициллин+клавулановая кислота» и «Амоксициллин» соответственно) имеются в достаточном количестве в аптеках области в форме таблеток и капсул.

При этом из-за повышенного спроса в настоящее время наблюдаются временные перебои с наличием этих антибиотиков в формах выпуска: «порошок/гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь».

Чтобы решить вопрос лечения пациентов при временном отсутствии какой-либо формы лекарства, врачи назначают альтернативную медикаментозную терапию.

Что касается противовирусных и жаропонижающих препаратов, в аптеках Белгородской области они имеются в достаточном количестве.

Нет дефицита лекарств и для льготников. В минздраве отметили, что для данной категории граждан закупили все препараты, поставки осуществляются согласно госконтрактам.

Узнать о наличии лекарств в аптеках области можно на официальных сайтах организаций, а также в справочных службах аптек.

Напомним, ранее о дефиците антибиотиков в Белгородской области упомянули в Госдуме. Депутат Сардана Авксентьева написала обращение к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и попросила предоставить информацию о наличии или отсутствии дефицита лекарств, а также мерах, принимаемых по этому вопросу.

 

Новости о дефиците детских антибиотиков в Белгородской области дошли до Госдумы
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#Кристина Семенчук#Эксклюзив#Белгородская область#Антибиотики#Дефицит#Минздрав#Медицина
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