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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Из белгородского приграничья из-за обстрелов эвакуировали 6800 человек

Сегодня, 08:39
Фото: 1MI
Людей переселили из населённых пунктов семи муниципалитетов региона. Вернуться домой им пока нельзя. Подробности сообщили «Бел.Ру» в областном правительстве.

По официальным данным, с 24 февраля прошлого года из приграничных населённых пунктов региона эвакуировали 6800 человек. Это сёла, посёлки и города, которые находятся в Белгородском, Волоконовском, Краснояружском, Борисовском районах, а также Грайворонском, Валуйском и Шебекинском горокругах.

В настоящее время они проживают в пунктах временного размещения, у родственников, на съёмном жилье, в гостиницах и социальных организациях в других регионах.

В правительстве добавили, что установленный в приграничных населённых пунктах режим ЧС, который предусматривает запрет на въезд, до настоящего времени не отменялся.

Напомним, ранее стало известно, что белгородцы из приграничья проживали в ПВР Старого Оскола за 4,1 млн рублей. Также эвакуированных собирались принять в Рязанской области. А в конце октября переселенцы отправились в Подмосковье.

 

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#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Эвакуация людей#Белгородцы в СВО#Приграничье#Кристина Семенчук#Операция на Украине
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