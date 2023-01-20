Из белгородского приграничья из-за обстрелов эвакуировали 6800 человек

По официальным данным, с 24 февраля прошлого года из приграничных населённых пунктов региона эвакуировали 6800 человек. Это сёла, посёлки и города, которые находятся в Белгородском, Волоконовском, Краснояружском, Борисовском районах, а также Грайворонском, Валуйском и Шебекинском горокругах.