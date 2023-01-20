Из белгородского приграничья из-за обстрелов эвакуировали 6800 человек

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
По официальным данным, с 24 февраля прошлого года из приграничных населённых пунктов региона эвакуировали 6800 человек. Это сёла, посёлки и города, которые находятся в Белгородском, Волоконовском, Краснояружском, Борисовском районах, а также Грайворонском, Валуйском и Шебекинском горокругах.
В настоящее время они проживают в пунктах временного размещения, у родственников, на съёмном жилье, в гостиницах и социальных организациях в других регионах.
В правительстве добавили, что установленный в приграничных населённых пунктах режим ЧС, который предусматривает запрет на въезд, до настоящего времени не отменялся.
Напомним, ранее стало известно, что белгородцы из приграничья проживали в ПВР Старого Оскола за 4,1 млн рублей. Также эвакуированных собирались принять в Рязанской области. А в конце октября переселенцы отправились в Подмосковье.