Эвакуированного с Украины 99-летнего ветерана увезли из Белгорода в Краснодар

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
99-летний Айказ Овсепян, эвакуированный летом из Балаклеи, вместе с дочерью уехал в Краснодар. Ранее семья просила переселить их из Белгорода.
Как сообщили в областной думе, участник Сталинградской битвы и его родственница поехали из Белгорода на Кубань рано утром 20 января. Их проводил председатель регионального парламента Юрий Клепиков.
Пенсионера привезли в Белгород ещё в июле, но жильё не предоставили. Ему вместе с дочерью приходилось снимать квартиру, на что уходили практически все деньги. Айказ Аракелович просил увезти их в Краснодар, поскольку в областном центре тоже неспокойно.