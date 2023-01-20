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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Эвакуированного с Украины 99-летнего ветерана увезли из Белгорода в Краснодар

Сегодня, 09:35
Фото: Белгородская областная дума
Айказ Овсепян вместе с дочерью уехал из областного центра на Кубань рано утром 20 января. Ранее семья жаловалась, что им тяжело снимать жильё, а в Белгороде страшно из-за звуков взрывов, сообщили в пресс-службе областной думы.

99-летний Айказ Овсепян, эвакуированный летом из Балаклеи, вместе с дочерью уехал в Краснодар. Ранее семья просила переселить их из Белгорода.

Как сообщили в областной думе, участник Сталинградской битвы и его родственница поехали из Белгорода на Кубань рано утром 20 января. Их проводил председатель регионального парламента Юрий Клепиков.

Пенсионера привезли в Белгород ещё в июле, но жильё не предоставили. Ему вместе с дочерью приходилось снимать квартиру, на что уходили практически все деньги. Айказ Аракелович просил увезти их в Краснодар, поскольку в областном центре тоже неспокойно.

Эвакуированному 99-летнему ветерану из Балаклеи не на что жить в Белгороде
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#Наталья Корявых#Общество#Спецоперация#Операция на Украине#Белгородская область#Краснодарский край#Ветеран#Айказ Овсепян#Эвакуация#Переезд#Жилье
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