Эвакуированного с Украины 99-летнего ветерана увезли из Белгорода в Краснодар

Пенсионера привезли в Белгород ещё в июле, но жильё не предоставили. Ему вместе с дочерью приходилось снимать квартиру, на что уходили практически все деньги. Айказ Аракелович просил увезти их в Краснодар, поскольку в областном центре тоже неспокойно.