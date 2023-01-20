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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Для юных белгородцев из семей в социально опасном положении построят приют

Сегодня, 07:04
Фото: 1MI

Социально-реабилитационный приют для детей появится в Белгородской области

Его построят при поддержке Фонда президентских грантов, появится он в Старооскольском горокруге. Рассчитан приют на детей в возрасте 1-7 лет. Здесь юные белгородцы смогут остаться на срок от трёх до шести месяцев, их обеспечат всем необходимым. Родителей в это время направят на реабилитацию.
Сюжет
Дети

Социально-реабилитационный круглосуточный приют появится в Старооскольском горокруге. Рассчитан он на детей в возрасте от одного года до семи лет. Приют будет работать с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении — с теми, чьи родители испытывают алкогольную или наркозависимость, ведут антиобщественный образ жизни.

Суть заключается в следующем. Комиссия по делам несовершеннолетних выявляет детей из таких семей и по итогам профилактических рейдов направляет их в приют. На юных белгородцев заведут личные карты реабилитации, их обеспечат всеми необходимыми вещами. Дети останутся под присмотром воспитателей и психолога, няни, медработника. Помимо этого, с ними будут проводить занятия по декоративно-прикладному искусству преподаватели «Дома ремёсел».

Остаться в приюте дети смогут на срок от трёх месяцев до полугода. За это время их родители должны пройти реабилитацию: избавиться от зависимости, найти работу, улучшить условия проживания семьи.

С инициативой строительства приюта выступил старооскольский Кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Фонд президентских грантов одобрил идею и предоставил грант в сумме 3,8 млн рублей.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Социально-реабилитационный приют#Дети#Семьи#Реабилитация#Фонд президентских грантов#Грант
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