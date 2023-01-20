Для юных белгородцев из семей в социально опасном положении построят приют

Суть заключается в следующем. Комиссия по делам несовершеннолетних выявляет детей из таких семей и по итогам профилактических рейдов направляет их в приют. На юных белгородцев заведут личные карты реабилитации, их обеспечат всеми необходимыми вещами. Дети останутся под присмотром воспитателей и психолога, няни, медработника. Помимо этого, с ними будут проводить занятия по декоративно-прикладному искусству преподаватели «Дома ремёсел».