Для юных белгородцев из семей в социально опасном положении построят приют

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Социально-реабилитационный круглосуточный приют появится в Старооскольском горокруге. Рассчитан он на детей в возрасте от одного года до семи лет. Приют будет работать с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении — с теми, чьи родители испытывают алкогольную или наркозависимость, ведут антиобщественный образ жизни.
Суть заключается в следующем. Комиссия по делам несовершеннолетних выявляет детей из таких семей и по итогам профилактических рейдов направляет их в приют. На юных белгородцев заведут личные карты реабилитации, их обеспечат всеми необходимыми вещами. Дети останутся под присмотром воспитателей и психолога, няни, медработника. Помимо этого, с ними будут проводить занятия по декоративно-прикладному искусству преподаватели «Дома ремёсел».
Остаться в приюте дети смогут на срок от трёх месяцев до полугода. За это время их родители должны пройти реабилитацию: избавиться от зависимости, найти работу, улучшить условия проживания семьи.
С инициативой строительства приюта выступил старооскольский Кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Фонд президентских грантов одобрил идею и предоставил грант в сумме 3,8 млн рублей.