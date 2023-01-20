Дефицит урн для мусора в Старом Осколе пообещали устранить

Причём коммунальщики ежедневно убирают комплексы и территорию вокруг, но за вечер и ночь местные жители снова наводят беспорядок. Написавший чиновнику о проблеме мужчина уверен, что урны сделают чище места для ожидания общественного транспорта. Андрей Чесноков рассказал, что ёмкости для ТКО закуплены и появятся в кварталах города до конца января.

«Закупка запланирована и доставка будет до 25 января. До конца месяца вопрос закроют и урны появятся», — сказал Андрей Чесноков.