Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Дефицит урн для мусора в Старом Осколе пообещали устранить

Сегодня, 14:32
Фото: 1MI
Радеющий за чистоту города староосколец попросил главу округа обратить внимание на отсутствие урн для мусора на остановочных комплексах. По словам жителя города, остановки постоянно завалены использованными обёртками от сладостей, пакетами, бумажными стаканчиками.

Причём коммунальщики ежедневно убирают комплексы и территорию вокруг, но за вечер и ночь местные жители снова наводят беспорядок. Написавший чиновнику о проблеме мужчина уверен, что урны сделают чище места для ожидания общественного транспорта. Андрей Чесноков рассказал, что ёмкости для ТКО закуплены и появятся в кварталах города до конца января.

«Закупка запланирована и доставка будет до 25 января. До конца месяца вопрос закроют и урны появятся», — сказал Андрей Чесноков.

 
Прокуратура проверила ремонт многоэтажек в Старом Осколе после публикации «Бел.Ру»
Узнать подробнее
Читайте также:
В Старом Осколе несколько дней не отапливается многоэтажкаВ парке за микрорайоном Космос в Старом Осколе построят общественный туалет75 млн рублей федеральных средств потратят на ремонт ЦМИ в Старом Осколе
#Татьяна Панарина#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Андрей чесноков#Урны#Жалобы Чеснокову
Подпишитесь
Разрушенный дом, выбитые окна, повреждённое авто: Гладков уточнил результаты обстрела
Сегодня, 14:01
Прокуратура проверила ремонт многоэтажек в Старом Осколе после публикации «Бел.Ру»
Сегодня, 14:07
Я не я и хата не моя: БИК не признаёт вину в проблемах с канализацией под Белгородом
Сегодня, 06:31
Жилой дом в Белгородской области загорелся в результате обстрела ВСУ
Сегодня, 12:15
От обстрелов ВСУ в Шебекинском горокруге пострадали более 400 домов и квартир
Сегодня, 13:43
Зачем в Белгороде полтора месяца проверяют систему оповещения
Сегодня, 16:41